Эти лайфхаки помогут вам быстро убрать разлитый кофе с ковра

Иногда утренний кофе может испортить настроение на весь день - если он случайно разольется, к тому же на белый ковер. А если кофе содержит сливки или молоко, то теперь придется выводить пятно на основе белков, жиров и таннинов. К счастью, как свежие, так и засохшие пятна от кофе можно убрать.

О том, как убрать пятна кофе из ковра, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Как вывести пятна от кофе из ковра

Самое главное при выведении пятен от кофе из ковра, по словам экспертов - действовать как можно быстрее, чтобы пятно не успело застыть.

Если вы не можете сразу же удалить пятно только что пролитого кофе, промокните пятно бумажным полотенцем, чтобы облегчить дальнейшее удаление.

Что нужно для выведения пятен кофе

Вывести пятна от кофе из ковра можно с помощью обычных бытовых средств. Для обработки загрязненной поверхности требуются следующие материалы и вещества:

бумажные полотенца;

салфетки из микрофибры:

нейлоновая щетка с мягкой щетиной;

ведро или миска;

пылесос;

средство для мытья посуды;

пятновыводитель для ковров;

отбеливатель на основе кислорода.

Как вывести свежее пятно кофе

Первым шагом к удалению пятна является уборка жидкости. Используйте бумажные полотенца или салфетку из микрофибры, чтобы промокнуть кофе из волокон ковра.

Не используйте цветную салфетку или окрашенную пятнистую ткань, поскольку они могут содержать пигмент, который может просочиться на светлый ковер.

Если пятно от кофе немного засохло, сбрызните место обычной водой и промокните влагу.

Как вывести пятна кофе из ковра (иллюстрация: Freepik)

Если на ковер попала целая кастрюля кофе, убрать жидкость поможет пылесос для влажной/сухой уборки.

После этого в небольшой миске или ведре смешайте два стакана теплой воды и две чайные ложки средства для мытья посуды - оптимальным вариантом будет средство с обезжиривающим веществом.

Или используйте пятновыводитель на коврах и следуйте инструкциям на этикетке продукта.

Теперь проведите обработку пятна от кофе. Для этого выполните следующие действия:

окуните щетку с мягкой щетиной в раствор;

вотрите раствор в волокна ковра;

работайте от внешнего края пятна до центра , чтобы предотвратить его распространение;

, чтобы предотвратить его распространение; промокните только что очищенный участок сухой тряпкой.

Если вы чистите пятно от кофе на коврике на паркетном полу, положите под загрязненный участок поглотительную ткань, прежде чем начинать процесс удаления пятна.

Это поможет сохранить пол сухим во время удаления пятна и предотвратить появление темных следов на паркете.

Последний шаг - промойте и высушите ковер. Смойте остатки мыла, погрузив чистую тряпку в обычную воду, чтобы промокнуть очищенный участок. Никогда не пропускайте этот этап, поскольку оставшееся на ковре моющее средство будет притягивать больше грязи.

Дайте ковру высохнуть - и не ходите по нему, пока он не высохнет. После этого хорошо пропылесосьте, чтобы поднять волокна ковра.

Как вывести засохшие пятна от кофе из ковра

Если пятно от кофе устарело или попало на светлый ковер, вам следует добавить к этапам очистки кислородный отбеливатель.

Кислородный отбеливатель безопасен для всех цветов и типов волокон ковров, кроме шерсти. Выведение засохшего пятна от кофе имеет следующие этапы.

Очистите участок пятновыводителем на коврах или раствором жидкости для мытья посуды и теплой воды - и промокните пятно.

Следуя инструкциям на этикетке, смешайте раствор кислородного отбеливателя с прохладной водой.

Окуните щетку с мягкой щетиной или чистую тряпку в раствор и нанесите его на ковер. Начните с внешнего края пятна и двигайтесь в центр.

Подождите не менее 30 минут, прежде чем промокнуть пятно сухой тряпкой.

Если пятно осталось, смешайте свежий раствор кислородного отбеливателя с водой и повторите процедуру. Дайте ковру высохнуть на воздухе, а затем пропылесосьте, чтобы восстановить ворс.

Вы можете использовать те же средства и шаги, чтобы вывести пятна от кофе (или чая) из обивки мебели. Однако будьте осторожны, чтобы не переувлажнить ткань, потому что наполнитель может заплесневеть.