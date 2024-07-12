Вернуть чистоту одежды после прогулки: 4 способа, как удалить зеленые пятна от травы

Независимо от того, косили ли вы газон, решили посидеть на мягкой травке в парке, пятна от травы случаются - особенно в теплое время года. Хотя пятна от травы можно удалить, они могут очень быстро въедаться, если не удалить их вовремя. К тому же, методы отличаются от типа материала.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Как вывести пятна от травы с помощью пищевой соды

Пищевую соду можно использовать как средство для борьбы с пятнами на большинстве тканей, особенно на хлопке, полиэстере и синтетических смесях.

Однако соду не следует использовать для деликатных тканей, таких как шелк или шерсть, поскольку абразивный характер соды может привести к повреждению или ослаблению волокон.

Используя пищевую соду для очищения пятен от травы, советуют делать это следующим образом:

равномерно посыпьте пятно от травы содой, чтобы полностью покрыть загрязненный участок;

мягкой щеткой или старой зубной щеткой осторожно вотрите соду в ткань;

смешайте несколько капель мягкого моющего средства с холодной водой в небольшой миске;

окуните чистую тряпку или губку в раствор и осторожно промокните пятно от травы;

тщательно прополощите ткань холодной водой, чтобы полностью удалить соду и моющее средство.

После этого осмотрите ткань, чтобы убедиться, что пятно от травы полностью удалено. Если следы от травы остались, повторите процесс. Когда пятно от травы исчезнет, постирайте одежду в соответствии с инструкциями по уходу.

Как вывести пятна от травы с помощью уксуса

Уксус можно использовать для выведения пятен от травы из хлопка, полиэстера и других синтетических тканей. Содержащаяся в уксусе уксусная кислота неплохо расщепляет пигмент в пятнах от травы.

Однако избегайте обработки уксусом деликатных тканей, таких как шерсть или шелк.

Используя уксус для очищения пятен от травы, следует делать это по следующим рекомендациям:

смешайте 1 часть воды и 1 часть уксуса;

замочите пятно в смеси на 30 минут;

прополощите одежду теплой водой;

посыпьте пятно кислородным порошком (не хлорным отбеливателем) или стиральным порошком и смочите водой комнатной температуры;

мягкой щеткой или старой зубной щеткой мягко потрите, пока пятно не исчезнет;

тщательно прополощите ткань, чтобы удалить все остатки.

Осмотрите ткань и проверьте, чтобы убедиться в том, что пятно от травы было полностью вычищено и повторите процесс при необходимости. После того как пятно от травы исчезнет, постирайте одежду в соответствии с материалом.

Как вывести пятна от травы с помощью мыла для посуды

Моющие средства для посуды также могут вывести пятна от травы и подходят для большинства тканей.

Однако, если вы имеете дело с деликатными тканями, такими как шелк или шерсть, желательно соблюдать осторожность, поскольку некоторые составы мыла для посуды могут быть слишком жесткими.

Чтобы удалить пятно от травы с помощью моющего средства для посуды, советуют делать это пошагово:

аккуратно промокните пятно от травы чистой тряпкой - избегайте трения, поскольку оно может сделать пятно большим;

смешайте несколько капель мягкого моющего средства с холодной водой в небольшой миске;

окуните чистую тряпку в моющий раствор и осторожно промокните пятно от травы;

дайте раствору впитаться в пятно примерно за 10-15 минут;

продолжайте протирать пятно от травы раствором моющего средства, двигаясь от внешней стороны пятна к центру;

тщательно прополощите ткань в холодной воде, чтобы удалить остатки хозяйственного мыла;

если следы травы немного остаются, повторите процесс.

После того как пятно от травы будет полностью удалено, постирайте одежду, как обычно.

Как вывести пятна от травы с помощью спирта

Спирт можно использовать только для крепких тканей, таких как хлопок, полиэстер и другие синтетические смеси.

Его использование следует избегать на деликатных тканях, таких как шелк или шерсть, так как он может привести к повреждению материала или выцветанию цвета.

Удалить следы от травы на одежде с помощью спирта можно следующим образом:

осторожно промокните пятно от травы чистой тряпкой и не трите ткань;

налейте небольшое количество спирта прямо на пятно от травы;

с помощью чистой ткани промокните пятно от травы спиртом;

оставьте спирт на пятне на несколько минут;

тщательно промойте ткань холодной водой, чтобы удалить спирт.

После этого осмотрите участок, чтобы убедиться, что пятно от травы полностью удалено. При необходимости повторите процесс. После полного удаления пятна от травы необходимо постирать одежду согласно рекомендациям на этикетке.