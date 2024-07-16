Как удалить следы масла с одежды, если нет времени на стирку
Иногда во время приготовления салата - даже максимально осторожного и простого - можно внезапно "поставить" на одежду пятно от масла. Однако удалить загрязнение можно достаточно быстро, вовремя обработав его некоторыми домашними средствами.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Spruce.
Как удалить пятна от масла с одежды
Конечно, стирка обычно удаляет большинство пятен, однако иногда масло может "въесться" в ткань - особенно, если с момента попадания жидкости на ткань прошло много времени, или пропущена предварительная обработка.
Так что если на одежду попало масло, а постирать вещи сразу нет возможности - можно попробовать хотя бы обработать пятно и максимально убрать следы от масла домашними средствами до стирки.
Для того чтобы обработать участок, где находится пятно от масла, нужны следующие вещи:
- тупой нож, ложка или ненужная пластиковая карта;
- мягкая зубная щетка;
- бумажные полотенца;
- пищевая сода;
- белый дистиллированный уксус;
- стиральный порошок с сильным действием;
- моющее средство для посуды.
Как обработать пятно от масла на одежде
Для начала, если растительного масла много, осторожно соберите жидкость с ткани с помощью тупого ножа или ложки. Затем советуют промокнуть пятна от масла бумажным полотенцем.
Это облегчит обработку загрязненного участка и не даст маслу проникнуть на большую часть материала.
После этого нужно нанести на жирное пятно пищевую соду, чтобы она впитала как можно больше масла и жира из ткани. Используйте такое количество соды, чтобы покрыть пятно полностью.
Следует подождать, пока сода впитает жидкость, а затем снять слой вещества с помощью тупого пластикового ножа или края пластиковой карты. После этого нужно нанести новый слой соды на пятна от масла - и снова подождать, пока сода не перестанет впитывать жир.
Если пятно большого размера, советуют оставить соду на ночь, а если небольшое - подождать хотя бы 30 минут. Остатки соды следует счистить рукой или зубной щеткой.
После этого рекомендуют вылить колпачок белого дистиллированного уксуса прямо на пятно, чтобы расщепить его - и осторожно убрать остатки жидкости мягкой зубной щеткой.
В то же время, на деликатной ткани не стоит использовать соду или уксус - чтобы не повредить волокна и не обесцвечивать материал.
Для одежды и обуви, которые нельзя стирать, также советуют присыпать масляные пятна кукурузным крахмалом или детской присыпкой, чтобы убрать жир с ткани.
Как отстирать пятно от масла с одежды
Если после обработки часть пятна все еще заметна, советуют нанести на загрязненный участок стиральное средство сильного действия.
Для более стойких пятен также можно использовать обычное средство для мытья посуды - оно расщепляет жир. Для этого нанесите средство на пятно, с обеих сторон ткани.
После этого советуют дать жидкости впитаться по крайней мере в течение 3-5 минут, но не дольше 10 минут - иначе участок может высохнуть. Затем необходимо постирать загрязненный участок в воде самой высокой рекомендуемой температуры.
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