ua en ru
Вт, 16 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как удалить следы масла с одежды, если нет времени на стирку

Вторник 16 июля 2024 15:10
UA EN RU
Как удалить следы масла с одежды, если нет времени на стирку Как удалить следы масла с одежды (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Иногда во время приготовления салата - даже максимально осторожного и простого - можно внезапно "поставить" на одежду пятно от масла. Однако удалить загрязнение можно достаточно быстро, вовремя обработав его некоторыми домашними средствами.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Spruce.

Как удалить пятна от масла с одежды

Конечно, стирка обычно удаляет большинство пятен, однако иногда масло может "въесться" в ткань - особенно, если с момента попадания жидкости на ткань прошло много времени, или пропущена предварительная обработка.

Так что если на одежду попало масло, а постирать вещи сразу нет возможности - можно попробовать хотя бы обработать пятно и максимально убрать следы от масла домашними средствами до стирки.

Для того чтобы обработать участок, где находится пятно от масла, нужны следующие вещи:

  • тупой нож, ложка или ненужная пластиковая карта;
  • мягкая зубная щетка;
  • бумажные полотенца;
  • пищевая сода;
  • белый дистиллированный уксус;
  • стиральный порошок с сильным действием;
  • моющее средство для посуды.

Как обработать пятно от масла на одежде

Для начала, если растительного масла много, осторожно соберите жидкость с ткани с помощью тупого ножа или ложки. Затем советуют промокнуть пятна от масла бумажным полотенцем.

Это облегчит обработку загрязненного участка и не даст маслу проникнуть на большую часть материала.

После этого нужно нанести на жирное пятно пищевую соду, чтобы она впитала как можно больше масла и жира из ткани. Используйте такое количество соды, чтобы покрыть пятно полностью.

Следует подождать, пока сода впитает жидкость, а затем снять слой вещества с помощью тупого пластикового ножа или края пластиковой карты. После этого нужно нанести новый слой соды на пятна от масла - и снова подождать, пока сода не перестанет впитывать жир.

Если пятно большого размера, советуют оставить соду на ночь, а если небольшое - подождать хотя бы 30 минут. Остатки соды следует счистить рукой или зубной щеткой.

После этого рекомендуют вылить колпачок белого дистиллированного уксуса прямо на пятно, чтобы расщепить его - и осторожно убрать остатки жидкости мягкой зубной щеткой.

В то же время, на деликатной ткани не стоит использовать соду или уксус - чтобы не повредить волокна и не обесцвечивать материал.

Для одежды и обуви, которые нельзя стирать, также советуют присыпать масляные пятна кукурузным крахмалом или детской присыпкой, чтобы убрать жир с ткани.

Как отстирать пятно от масла с одежды

Если после обработки часть пятна все еще заметна, советуют нанести на загрязненный участок стиральное средство сильного действия.

Для более стойких пятен также можно использовать обычное средство для мытья посуды - оно расщепляет жир. Для этого нанесите средство на пятно, с обеих сторон ткани.

После этого советуют дать жидкости впитаться по крайней мере в течение 3-5 минут, но не дольше 10 минут - иначе участок может высохнуть. Затем необходимо постирать загрязненный участок в воде самой высокой рекомендуемой температуры.

Кстати, раньше мы рассказывали, как удалить зеленые пятна от травы.

А также писали о том, как вывести стойкий запах пота.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лайфхаки Стирка Советы
NEWS
Повестки по почте и штрафы. 14 вопросов к Минобороны о мобилизации после 16 июля
Повестки по почте и штрафы. 14 вопросов к Минобороны о мобилизации после 16 июля