Лиман, фортеця і Сіверський Донець: куди поїхати на довгі вихідні з Києва

Куди поїхати на відпочинок в Україні (колаж РБК-Україна)

Де можна відпочити в Україні на довгих уїк-ендах в умовах карантину

Якщо є бажання втекти зі столиці кудись, де немає людей втомлених від карантину, то не варто чекати відпустки. Вистачить трьох днів, аби відпочити від галасливого Києва. У цьому матеріалі ми підготували кілька альтернативних маршрутів по цікавим місцям різних регіонів України, які варто побачити.

Хмельницька область

Розпочати свою подорож Хмельниччиною варто зі славнозвісного Кам’янця-Подільського. Це унікальне невелике містечко, яке захоплює своєю красою та історичним минулим. Головною його візитівкою є фортеця. Будівля входить до складу історико-архітектурного заповідника "Кам'янець". Колись, фортеця була оборонним пунктом Речі Посполитої. У комплексі налічується дванадцять веж. А ще є замковий міст, з якого можна спостерігати унікальну тутешню природу.

Фото: golos.com.ua

Окремо варто виділити час на прогулянку по Старому місту аби побачити Ратушу та іншу місцеву архітектуру. У Кам’янці-Подільському є красиві храми, монастирі, костели та собори.

Найкрасивішим місцем тут вважається Смотрицький каньйон. Він простягається навколо міста.



Фото: uk.wikipedia.org

В середині нього вузьким струмком протікає річка Смотрич, а на кам’яних схилах ростуть квіти і трави. Явище, насправді, неймовірно красиве. Це варто побачити на власні очі.

Як доїхати?

Зі столиці до Кам’янця-Подільського можна дістатись поки що тільки автобусом, оскільки поїзд не курсує через карантин. Дорога обійдеться приблизно у 300 гривень.

Наступною зупинкою у Хмельниччині буде затоплене село Бакота. Його називають українською Атлантидою. Це місце із неймовірними пейзажами. Воно знаходиться за 40 кілометрів від Кам’янця. Їжу і воду варто придбати завчасно у місті, оскільки тут не зовсім розвинута інфраструктура для туристів.

Фото: igormelika.com

50 років тому місцеві мешканці Бакоти залишили свої будинки. Людей виселили, а село затопили, щоб побудувати водосховище для потужної гідроелектростанції. Нині це територія Національного природного парку "Подільські Товтри". У Бакоті дуже привабливий мікроклімат, його порівнюють із ялтинським. Скелі захищають цю землю від холодних вітрів.

Окрім самого кар'єру, варто ще відвідати руїни Бакотського Свято-Михайлівського скельного монастиря. Там можна знайти залишки келій, поховань монахів і фруктові сади.

Фото: igormelika.com

Поруч розташований оглядовий майданчик, з якого відкривається вид на Дністер та скелю Курник. Трохи нижче протікає три джерела, з яких можна набрати чистої води.

Як доїхати?

У Кам'янці-Подільському можна замовити екскурсійний трансфер. Є ще варіант їхати маршруткою із Кам'янця до Старої Ушиці. Це близько години. Далі - 2-3 кілометри пішки польовою та скелястою дорогою. Аби полегшити цей шлях, можна орендувати у місті велосипед, що додасть подорожі родзинки.

Одеська область

Поїздка до моря - це завжди вдала ідея. Та якщо ви боїтеся під час карантину відпочивати на людних пляжах, радимо надати перевагу наметові. Таким місцем може бути Куяльницький лиман.

Фото: omore.city

Він розташований в 20-ти хвилинах їзди від Одеси. Від Чорноморського басейну відокремлений піщаною косою завширшки понад кілометр. Поряд із водоймою розташовується найнижча точка України - 5 метрів нижче рівня моря. Лиман використовують для видобутку солі і риболовлі. А головний скарб цієї місцевості - цілюща грязь. Вона багата на сірководень та аміак. Вода тут загалом тепліша, ніж у Чорному морі поблизу. Тут підвищений рівень солі, тому після купання у лимані на тілі виступає сіль, яку треба змити прісною водою. Тим, хто відпочиває у наметах, доведеться піти на територію санаторію, що поруч. Там є душ, і можна безкоштовно набрати воду з бювету.

Відпочинок на Куяльницькому лимані Одещини запам’ятається ще більше, якщо пройтися навколо нього. Тут збереглися унікальні ділянки ковилового степу із рідкісними рослинами. Можна поспостерігати за різноманітним світом пернатих. За кілометр від санаторію є місця, де можна пообідати, на випадок, якщо вам не захочеться готувати щось на вогні.

Як доїхати?

З Києва до Одеси зараз ходять поїзди. Плацкартний квиток коштує приблизно 250 гривень. Вже до самого Куяльницького лиману можна дістатись автобусами, які відходять від залізничного вокзалу Одеси. Проїхати треба всього 13 кілометрів.

Наступну зупинку на Одещині пропонуємо зробити у Вилково. Це невелике містечко на півдні області називають українською Венецією. Мальовничий населений пункт знаходиться прямо в дельті Дунаю. Стара частина міста розташована на воді. Там всюди проходять канали, по яких переміщаються переважно на місцевих "гондолах" і моторних човнах.

Фото: kpi.ua

Канали, які називають єриками, у Вилкові всього 1-2 метри шириною, і займають вони майже половину території міста. Туристам зазвичай пропонують подорож до так званого "нульового кілометра", в одне із гирл, де Дунай впадає у Чорне море.

Основними заняттями тутешніх мешканців є риболовля, вирощування ранньої полуниці, груш, яблук, і винограду місцевого сорту "новак", до речі, з нього тут роблять доволі смачне вино.

Як доїхати?

Дорога від Одеси до Вилково займе приблизно 3,5 години. Вартість проїзду на маршрутці складе близько 200 гривень.

Харківська область

Альтернативним відпочинком пропонуємо Харківську область. Схід України звісно менш туристичний, однак тут є чимало непопулярних, але дуже красивих місць. Одним із таких є Козача гора. Це висока круча висотою 60 метрів, яка знаходиться на південь від села Коропово і здіймається над Сіверським Дінцем. З неї відкриваються чудові краєвиди на околиці.

Фото: ukraine-is.com

Дорогою до найвищої точки над річкою встановлено 8 лавочок. Також в парку є великий дерев’яний оглядовий майданчик, з якого видно всю тутешню красу. Гора прозвана Козачою, бо поруч розташовувався козацький Миколаївський монастир, руїни якого збереглися і до сьогодні. Коли імператриця Катерина II ліквідувала Запорізьку січ, був знищений і монастир, в якому ховалися багато втікачів козаків. Зараз на горі встановлено пам’ятний хрест.

Сама гора знаходиться на території Національного природного парку "Гомільшанські ліси", площею майже 15 тисяч гектарів. До його складу входить Сіверський Донець, річка Гомольша, численні озера, вікові дуби, гаї, соснові бори і квітучі галявини. У Гомільшанських лісах близько 1000 видів рослин, деякі з них занесені у "Червону книгу".

Сюди варто приїхати не на один день. Насолодитися тутешньою красою напевно найкраще проживаючи у наметі, подалі від людей. Однак, для тих, хто надає перевагу цивілізованому відпочинку, недалеко від Козачої гори є різні бази відпочинку, де можна орендувати помешкання.

Як доїхати?

Козача гора знаходиться у селі Коропове Зміївського району. До Харкова їдемо поїздом або автобусом, звідти до Змієва - автобусом або електричкою. З самого райцентру дістатись до села Коропове буде складніше. Від райцентру треба їхати автобусом до якогось найближчого села, і далі йти пішки, оскільки прямого транспорту немає. Альтернатива - зловити попутну машину.

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