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Лилия Ребрик ждет ребенка: трогательные фото

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик поделилась со своими поклонниками радостной новостью: она и ее муж, хореограф Андрей Дикий ждут пополнения. Для пары это будет уже третий ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Лилия Ребрик беременна в третий раз

Телеведущая поделилась в своем блоге трогательными фотографиями, на которых она демонстрирует свой "беременный животик".

Рядом с ней позируют ее любимый и две дочери - 11-летняя Диана и 5-летняя Полина.

"Жить жизнь. Любить жизнь. Носить под сердцем - жизнь. Новая жизнь!", - подписала она снимок.

Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия также дала интервью, в котором рассказала, как планирует совмещать работу с материнством, ведь она ведет утреннее шоу.

"Декретный отпуск, как показывают именно мои практика и опыт, не должен быть спланированным трехлетним пребыванием дома. Повторюсь, это лично мой опыт. У меня такая работа, что я всегда находила в себе силы и желание совмещать его с материнством. Главное, чтобы война закончилвась. Пока я могу совмещать работу и носить под сердцем ребенка, пока я могу одновременно еще воспитывать двух дочерей - я буду это делать… У меня есть энергия силы, и когда я беременна, энергии еще больше… Но если я почувствую, что надо взять паузу и посидеть дома с ребенком, я сделаю это", - поделилась звезда.

Недавно мы рассказывали о 5 украинских знаменитостях, ставших мамами в 40+ лет.

Также дочь Нины Матвиенко показала трогательное видео, которое должно было стать подарком на ее день рождения.

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Лилия Ребрикбеременностьзвезды шоу-бизнеса