Лилия Ребрик ждет ребенка: трогательные фото

Лилия Ребрик беременна в третий раз

Телеведущая поделилась в своем блоге трогательными фотографиями, на которых она демонстрирует свой "беременный животик".

Рядом с ней позируют ее любимый и две дочери - 11-летняя Диана и 5-летняя Полина.

"Жить жизнь. Любить жизнь. Носить под сердцем - жизнь. Новая жизнь!", - подписала она снимок.

Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия также дала интервью, в котором рассказала, как планирует совмещать работу с материнством, ведь она ведет утреннее шоу.

"Декретный отпуск, как показывают именно мои практика и опыт, не должен быть спланированным трехлетним пребыванием дома. Повторюсь, это лично мой опыт. У меня такая работа, что я всегда находила в себе силы и желание совмещать его с материнством. Главное, чтобы война закончилвась. Пока я могу совмещать работу и носить под сердцем ребенка, пока я могу одновременно еще воспитывать двух дочерей - я буду это делать… У меня есть энергия силы, и когда я беременна, энергии еще больше… Но если я почувствую, что надо взять паузу и посидеть дома с ребенком, я сделаю это", - поделилась звезда.