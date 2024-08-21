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Лилия Подкопаева рассекретила иностранный вуз, в который поступил ее 18-летний сын

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева показалась с 18-летним сыном и рассекретила, в какой вуз он поступил в США.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсменки.

Где будет учиться сын Подкопаевой

В этом году Вадим завершил обучение в школе и готовится к новому этапу в своей жизни.

Как рассказала Подкопаева, сын поступил в Технологический институт Джорджии, США. Однако она не уточнила, какую именно специальность выбрал ее отпрыск.

"Мой сын начинает новый этап в жизни, и я искренне горжусь его достижениями. Мечты сбываются, когда вкладываешь в них время, усилия и веру", - поделилась гимнастка.

Лилия Подкопаева с сыном (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Выяснилось, что Вадим поступил в учебное заведение, которое имеет особое значение для его знаменитой мамы.

28 лет назад, во время участия в Олимпийских играх, Подкопаева вместе с командой проживала в поселке, расположенном на территории того самого кампуса. Теперь парень учится в этом же месте.

"28 лет назад, во время первых Олимпийских игр независимой Украины, наша сборная находилась в олимпийской деревне, расположенной на территории кампуса GeorgiaTech. И сегодня мой сын живет в том же месте. Жизнь порой удивляет нас своими неожиданными поворотами. Могла ли я тогда представить, что судьба приведет нас сюда?", - написала гимнастка.

Напомним, Лиля Подкопаева воспитывает троих детей: сына Вадима, которого усыновила с первым мужем Тимофеем Нагорным, дочь Каролину от Нагорного и дочь Эвелину от нынешнего мужа Игоря Дубинского.

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Лилия Подкопаева