Лилия Подкопаева раскрыла, куда поступила ее 18-летняя дочь

Так, знаменитость поделилась публикацией из аккаунта школы, которую закончила ее дочь. Там поздравляют выпускников с поступлением и информируют о местах их дальнейшего обучения.

Каролина выбрала для себя Государственный университет Джорджии, где будет изучать маркетинг.

"Я так невероятно горжусь тобой", - написала Лилия. Куда поступила дочь Подкопаевой (скриншот)

Что известно о личной жизни Лилии Подкопаевой

В 2018 году спортсменка объявила о помолвке с бизнесменом Игорем Дубинским, который более 25 лет живет в Атланте.

Звезда в то время держала личную жизнь в тайне, поэтому не сразу поделилась подробностями их отношений. В браке с Игорем у пары родилась дочь по имени Эвелина.

Кроме того, Подкопаева имеет детей от предыдущего брака. Она воспитывает сына Вадима, которого усыновила вместе с Тимофеем Нагорным, а также дочь Каролину. Лилия Подкопаева с детьми и мужем (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

18-летний Вадим в прошлом году поступил в Технологический институт Джорджии, США. Однако неизвестно, на какой специальности он учится.

Лилия Подкопаева с сыном (фото: instagram.com/podkopayeva_official)