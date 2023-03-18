"Страшилки" об ОРВИ, в которые мы верим с детства. Врачи объяснили, что правда, а что - вымысел

Ежегодно в течение эпидемического периода ОРВИ болеют тысячи украинцев. Хотя это и очень распространенный недуг, с которым сталкивается каждый из нас, до сих пор бытует ряд мифов об этом заболевании. Наверное, все слышали еще с детства, что нельзя есть мороженое зимой, потому что есть риск заболеть. Но правда ли это?

О том, какие утверждения об ОРВИ являются "страшилками", рассказали на медицинской странице Ua Healht в Instagram .

Что нужно знать об ОРВИ

"Не есть мороженое зимой, не проветривать квартиру в холод и, борони тебя Господь, пить что-нибудь холодное, потому что заболеешь. "Страшилки" с детства догоняют тебя и сейчас? Разбираемся, действительно ли именно от этого берутся вирусные респираторные заболевания", - пишут в медицинском сообществе.

Грипп, Covid-19 и другие острые респираторные заболевания вызывают вирусы, а не холод, объясняют врачи. Итак, если человек заболел, то он заразился каким-то вирусом и иммунная система не подавила вирус в начале болезни.

Почему люди чаще болеют в холодное время года

Зимой для вирусов прекрасные условия для распространения. А именно - теплые помещения, которые редко проветриваются. Поэтому вирус долго "летает" от человека к человеку и может многих инфицировать.

Также в холодное время года увеличивается благоприятность верхних дыхательных путей к инфекциям.

Можно ли есть зимой мороженое и сидеть на сквозняках

Ключевым является то, наступает ли переохлаждение (даже локальное). Исследования показывают, что переохлаждение снижает иммунный ответ на вирусы.

"Условно говоря, если ваш иммунитет встречает вирус с луком и 10 стрелами. То при переохлаждении стрел у него остается всего 5. А значит и шансов у вируса проскочить больше", - объясняют медики.

Поэтому врачи советуют вакцинироваться от инфекционных болезней, чтобы уменьшить вероятность заражения вирусами в сезон.