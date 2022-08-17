Лікарі розповіли, чому підвищується або знижується тиск та які фактори на це впливають

Небезпечними станами для здоров'я людини вважаються гіпертонія та гіпотонія. Зазвичай люди не звертають увагу на наявність симптомів цих захворювань. Тому необхідно постійно контролювати артеріальний тиск та вживати невідкладних заходів при відхиленні показників від норми.

Про це повідомили на сайті doc.ua.

Гіпертонія - це артеріальний тиск, який постійно перевищує норму. Існує два види артеріальної гіпертонії: первинна (підвищення АТ без очевидної причини) та симптоматична (підвищення АТ може бути симптомом захворювань інших органів).

Зокрема, нормальний тиск для людини - 120/80 або менше. Все, що 140/90 або вище це патологія.

Гіпертонік - це людина, у якої організм сам не контролює артеріальний тиск. Фахівці кажуть, що найчастіше, у понад 90% випадків, на це впливають спадкові фактори.

Якщо у людини тиск самостійно не контролюється, то його треба мотивувати на приймання ліків. Причому ліки треба приймати заздалегідь, профілактично.

Що викликає високий тиск

Є певні речі, які можуть збільшити ризик виникнення високого тиску:

надмірна вага чи ожиріння;

вживання занадто великої кількості солі;

нестача фізичної активності;

вживання дуже великої кількості алкоголю або кави;

куріння;

стрес;

регулярне недосипання;

вік старше 65 років;

спадковість.

Окрім того, до станів здоров'я, які можуть спричинити високий артеріальний тиск, належать:

хвороба нирок;

цукровий діабет;

захворювання надниркових залоз та щитоподібної залози.

До того ж у гіпертоніків спостерігаються такі симптоми:

сильний головний біль;

часті носові кровотечі;

втома чи втраченість;

проблеми з зором;

біль у грудях;

утруднене дихання;

аритмія;

кров у сечі;

сильна пульсація у грудях, шиї чи вухах.

Чим небезпечна гіпертонія

Гіпертонія поступово збільшує тиск крові, що тече по артеріях. У результаті можуть виникнути такі ускладнення:

Пошкоджені та звужені артерії. Можуть пошкодитися клітини внутрішньої оболонки артерій.

Аневризма. Постійний тиск крові, що рухається по ослабленій артерії, може призвести до збільшення ділянки її стінки та утворення опуклості (аневризми). Вона може розірватись і викликати небезпечну для життя внутрішню кровотечу.

Серцевий напад чи інсульт. Високий артеріальний тиск може спричинити ущільнення та потовщення артерій (атеросклероз), що може призвести до серцевого нападу.

Пошкодження нирок. Проблеми з нирками, викликані високим артеріальним тиском, включають: рубцювання нирок, ниркова недостатність.

Деменція. Звужені або заблоковані артерії можуть обмежувати приплив крові до мозку, що призводить до певного типу деменції (судинної деменції).

Летальний результат. Смертельний тиск у людини приблизно 260/100.

Що таке гіпотонія

Гіпотонія - це артеріальний тиск, який постійно знижений у порівнянні з нормальними показниками. Нормою вважається співвідношення систолічного (верхнього) та діастолічного (нижнього) тиску 120 на 80 мм рт. ст., нижче, наприклад, тиск 100 на 60 - це вже ознака гіпотонії.

Знижений тиск виникає через:

через збільшення потреби в крові як від вагітної жінки, так і від плода, що росте;

порушення кровообігу, спричинене серцевим нападом або серцевим захворюванням;

зневоднення;

захворювання шлункового тракту;

ендокринні порушення, такі як діабет, надниркова недостатність та захворювання щитоподібної залози;

тривалий постільний режим;

шок, серйозний стан, за якого ваші життєво важливі органи не отримують достатньо кисню;

велика втрата крові, через травми;

кліматичні зміни.

Серед основних ознак гіпотонії лікарі виділяють:

запаморочення;

нудота;

втрата свідомості;

зневоднення та спрага;

затуманений зір;

холодна, липка, бліда шкіра;

прискорене, поверхневе дихання;

втома;

депресія.

Лікарі кажуть, що небезпечним вважається будь-який артеріальний тиск нижче 90 на 60.

Знижений тиск може призвести до запаморочення або навіть втрати свідомості (непритомність). Ці симптоми можуть виявитися швидко та призвести до сильного падіння або інших травм.