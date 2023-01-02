Можно ли изжогу "гасить" содой? Эксперт удивил ответом

После праздничных застолий многие мучаются от изжоги. Чаще всего ее устраняют с помощью содового раствора. Этот рецепт "спасения" нам известен с детства. Однако действенен ли он и не представляет угрозы здоровью?

Об этом на своей странице Instagram рассказал химик Глеб Репич.

Можно ли пить соду при изжоге

"Все знают, что в нашем желудке есть кислота. От которой желудок хорошо защищен толстой слизистой. Но пищевод - то есть та трубка, через которую пища попадает в желудок, то она такой защиты не имеет. Если так происходит, что содержимое желудка по каким-то причинам попадает обратно в пищевод, кислота начинает его есть. Вот так возникает изжога", - объясняет эксперт.

В таких случаях люди часто "гасят" изжогу содовым раствором. Она временно позволяет избавиться от неприятных ощущений.

"Но есть нюанс! Сода нейтрализует кислоту в желудке, которая нужна для нормального пищеварения. Организм это ощущает, поэтому выделяет еще большее количество кислоты. А поскольку причина изжоги, то есть попадание пищи в пищевод - не решена, то через некоторое время появляется вновь и часто еще с большей силой", - добавляет Репич.

Эксперт советует покупать аптечные средства от изжоги - специальные гели. Их следует употреблять после еды. Тогда вещества препарата обернут стенки желудка и устранят причины возникновения изжоги.

При частых возникновениях этой проблемы следует обратиться к семейному врачу, затем пройти обследование и подобрать оптимальное лечение.