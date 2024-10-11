"Врачи не давали сыну шансов, но он выжил": история матери раненого защитника в музее "Голоса мирных"

Наталья Олейник – многодетная мать. В 2022 году двое ее сыновей встали на защиту Родины. Один из них, Сергей, получил травму, которая должна быть несовместимой с жизнью. Он выжил и снова научился есть и ходить – врачи назвали это медицинским чудом. Цену этого чуда как никто не знает его мама. История Натали вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

На Марьинском направлении Сергей попал под вражеский обстрел, в больницу его доставили в тяжелом состоянии. Наталья, узнав о беде, сразу отправилась в медучреждение. Сын был в коме.

"Я ежедневно приходила к реанимации. Ухаживала за ним, руки-ноги сгибала, открывала ему глаза, чтобы показать, что мама рядом. Он реагировал на меня", - рассказывает Наталья Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.



В госпитале ей говорили, что Сергей не сможет говорить и даже дышать. Наталья плакала по ночам, но каждое утро училась быть не только мамой, но и психологом и реабилитологом. Сын восстанавливается, удивляя медиков. Наталья продолжает собственную борьбу за здоровье Сергея. И очень верит в победу Украины.

"Мы все надеемся, что Украина победит. Наши ребята борются на фронте, и это дает надежду. Трудно вспоминать, сколько наших погибло, но нужно подняться и объединиться. Я верю в украинцев, в наш дух, в добрых и сильных людей" , – говорит Наталья.

Ее рассказ из первых уст - здесь.

История семьи Натальи Олейник вошла в музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.