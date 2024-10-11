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"Лікарі не давали сину шансів, але він вижив": історія матері пораненого захисника у музеї "Голоси мирних"

П'ятниця 11 жовтня 2024 15:24
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"Лікарі не давали сину шансів, але він вижив": історія матері пораненого захисника у музеї "Голоси мирних" Фото: історія матері пораненого захисника у музеї "Голоси мирних" (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Наталя Олійник - багатодітна мати. У 2022 році двоє її синів стали на захист Батьківщини. Один із них, Сергій, отримав травму, яка мала б бути несумісною із життям. Він вижив і знову навчився їсти та ходити - лікарі назвали це медичним дивом. Ціну цього дива як ніхто знає його мама. Історія Наталі увійшла до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

На Мар‘їнському напрямку Сергій потрапив під ворожий обстріл, до лікарні його доставили у важкому стані. Наталя, дізнавшись про біду, одразу вирушила до медзакладу. Син був у комі.

"Я щодня приходила до реанімації. Доглядала за ним, руки-ноги згинала, відкривала йому очі, щоби показати, що мама поруч. Він реагував на мене", - розповідає Наталя Олексію Суханову, актору, ведучому та амбасадору Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

У шпиталі їй казали, що Сергій не зможе говорити і навіть дихати. Наталя плакала ночами, але щоранку вчилася бути не лише мамою, а й психологом та реабілітологом. Син відновлюється, дивуючи медиків. Наталя продовжує власну боротьбу за здоров'я Сергія. І дуже вірить у перемогу України.

"Ми всі сподіваємось, що Україна переможе. Наші хлопці борються на фронті, і це дає надію. Важко згадувати, скільки наших загинуло, але потрібно піднятися і об'єднатися. Я вірю в українців, у наш дух, у добрих і сильних людей", - каже Наталя.

Її розповідь із перших вуст - тут.

Історія родини Наталі Олійник увійшла до музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 120 тисяч історій.

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