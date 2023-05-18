Врач опровергла главный миф о боли в горле и холодных напитках

Ледяные напитки и десерты могут быть хорошим средством для лечения боли в горле, поскольку они оказывают местное охлаждающее действие на воспаленные ткани.

Педиатр из Харькова Дарья Власенко в Instagram опровергла один из мифов, что ледяные напитки нельзя при больном горле.

Миф о больном горле

Как оказалось, лед снижает температуру нервных окончаний в горле, тем самым уменьшая болевые ощущения. Даже после тонзиллэктомии врачи логически предлагают пациентам есть мороженое.

Пациентам с сильной болью в горле может облегчить увлажнение замороженными (например, лед или фруктовое мороженое).

Очень холодная пища может иметь эффект онемения, который временно уменьшает или облегчает боль во время глотания.

Кубики льда или замороженное фруктовое мороженое уменьшают обезвоживание и увлажняют горло; мороженое и замороженный йогурт обеспечивают потребление калорий, когда ребенок плохо ест из-за боли.

С какого возраста у ребенка можно применять ледяные напитки?