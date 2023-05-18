Лікар спростувала головний міф про біль у горлі та холодні напої

Крижані напої та десерти можуть бути гарним засобом для лікування болю в горлі, оскільки вони мають місцеву охолоджувальну дію на запалені тканини.

Педіатр із Харкова Дар'я Власенко в Instagram спростувала один із міфів, що крижані напої не можна через хворе горло.

Міф про хворе горло

Як виявилося, лід знижує температуру нервових закінчень у горлі, тим самим зменшуючи болючі відчуття. Навіть після тонзилектомії лікарі логічно пропонують пацієнтам їсти морозиво.

Пацієнтам із сильним болем у горлі може полегшити зволоження замороженими (наприклад, лід або фруктове морозиво).

Дуже холодна їжа може мати ефект оніміння, що тимчасово зменшує або полегшує біль під час ковтання.

Кубики льоду або заморожене фруктове морозиво зменшують зневоднення та зволожують горло; морозиво та заморожений йогурт забезпечують споживання калорій, коли дитина погано їсть через біль.

З якого віку у дитини можна застосовувати крижані напої?