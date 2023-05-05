От аллергии до рака. Доктор назвал причины боли в горле

Жалобы на боль в горле являются одними из самых частых на приеме у семейного врача. Боль в горле не всегда вызвана острой вирусной инфекцией.

Семейный врач Михаил Цуряк рассказал в Instagram о других причинах боли в горле.

Какие причины боли в горле

Фарингит – воспаление слизистой оболочки глотки. Обычно имеет вирусную природу, но бывает и бактериальным или грибковым. Различают острый и хронический (продолжающийся более 3-х месяцев) фарингит. Лечится симптоматическими средствами, часто проходит и без лечения.

Тонзиллит – воспаление миндалин. Часто бывает вирусным, но чаще всего к врачу приходят именно с бактериальным тонзиллитом, сопровождающимся не только болью в горле, но и лихорадкой и припухлостью местных лимфоузлов. Недолеченный тонзиллит может вызвать поражение сердца, суставов и почек.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, или ГЭРБ. Сопровождается забросом (рефлюксом) содержимого желудка в пищевод. Иногда рефлюкс так силен, что кислота попадает в глотку и вызывает боль. Лечение боли в горле в этом случае направлено на уменьшение рефлюкса и понижение кислотности в желудке.

Химическое раздражение горла табачным дымом, острой пищей, испарениями химикатов, пересушенным воздухом. Лечение такой боли и простое, и сложное одновременно необходимо избегать влияния вышеупомянутых факторов.

Опухоли. Онкологические болезни часто могут вызывать боль в горле. Это могут быть как опухоли самой глотки, так и соседних органов, которые при своем росте "давят" на горло.

Аллергия. Такие боли будут сопровождаться чиханьем, слезотечением, насморком, а также будут возникать при контакте с вероятным аллергеном. Лечение заключается в избегании контакта с аллергеном и назначении соответствующих противоаллергических препаратов.

Так называемый нервный комок в горле. Чувствуется часто не как боль, а как постороннее тело в горле, которого там, конечно же, нет. Возникает он у невротических лиц и требует психотерапевтического лечения.