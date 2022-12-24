Врач рассказал всю правду об электронных сигаретах: вредят ли они здоровью
Электронные сигареты рекламируют как более безопасную альтернативу обычным сигаретам. В то же время нет убедительных доказательств, что электронные сигареты наносят меньший вред здоровью.
Об этом сообщил терапевт и кардиолог Богдан Авраменко в Instagram.
Как сигареты вредят здоровью
В частности, многие думают, что электронные сигареты гораздо лучше обычных. Однако это не правда.
По словам врача, электронные сигареты могут вызвать необратимые изменения в легких, которые могут привести к смерти.
Также в большой степени они оказывают влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, повышая риски развития острого инфаркта миокарда. Само курение провоцирует развитие спазма коронарных сосудов.
Врач добавил, что курение всего, что содержит никотин, провоцирует развитие повторных инфарктов и инсультов.
К тому же, курение увеличивает риск развития сахарного диабета.
Кроме того, кардиолог говорит, что любые сигареты приводят к атеросклерозу. Как следствие - ухудшение тока крови в сосудах нижних конечностей.
Пассивное курение электронных сигарет - опасно
Использование электронных сигарет некурящими, особенно детьми и подростками, может привести к возникновению никотиновой зависимости и повышает риск начать курить обычные сигареты. Опасно и пассивное курение э-сигарет, особенно для беременных женщин и детей.
Добавим, что люди, которые пытаются отказаться от курения с помощью электронных сигарет, имеют меньшие шансы на успех по сравнению с теми, кто эти устройства не использует
Ранее мы сообщали, что вейпы и электронки могут "разбудить" раковые клетки.
Также мы писали, что один популярный напиток по вредности равен 10 сигаретам.