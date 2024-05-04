Они должны быть у каждого. 11 самых полезных трав и специй, поддерживающих здоровье

Травы и специи - это не только усилители вкуса, которые могут превратить обычные блюда в изысканные, они также имеют множество питательных веществ, которые дают ряд преимуществ для здоровья.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Eat This, Not That.

Куркума

Куркуму использовали на протяжении веков, есть свидетельства, что она имела спрос уже в V в. до нашей эры. Основное активное вещество куркумы, куркумин, помогает уменьшить воспаление. Эта специя связана со снижением риска рака, сердечных заболеваний, диабета 2 типа и неврологических дегенеративных состояний. Такие данные приводит исследование 2023 года, опубликованное в Международном журнале молекулярных наук.

Куркуму можно добавлять в маринады или использовать в сухих натираниях. Всегда сочетайте куркуму с черным перцем или источником здорового жира, чтобы улучшить усвоение куркумина.

Каенский перец

Известно, что острая пища ускоряет метаболизм и может помочь похудеть. Хотя исследования не окончательны, есть доказательства в пользу капсаицина для потери жира. Капсаицин является основным активным веществом кайенского перца. Он также отвечает за предполагаемые преимущества специи для здоровья.

В обзоре исследований 2022 года, опубликованном в журнале Pharmaceuticals, утверждается, что капсаицин может краткосрочно подавлять аппетит. Капсаицин также может улучшить микробиом кишечника, способствуя росту бактерий, борющихся с ожирением.

Этот перец можно добавлять в морепродукты, мясо и даже попкорн или маринады.

Базилик

Базилик помогает организму приспособиться к стрессу и способствуют равновесию в теле и разуме. Исследование 2022 г. в Frontiers in Nutrition показало, что прием экстракта именно вида Holy Basil в течение двух месяцев помог снизить уровень стресса и качество сна участников.

Следует отметить, что экстракты обычно сильнее самого растения, и нужно провести больше исследований, прежде чем делать какие-то выводы о базилике как средстве от стресса или снотворное.

Это растение можно добавлять в мед, картофель фри и пикантные блюда с лапшой.

Имбирь

Имбирь содержит широкий спектр мощных соединений, таких как гингерол, которые могут стимулировать опорожнение желудка и способствовать нормальному движению кала через кишечник.

Исследование 2019 года в Foods показало, что антиоксидантные и противовоспалительные свойства имбиря защищают от окислительного стресса. Согласно исследованию, сушеный и жареный имбирь содержит больше антиоксидантов, чем свежий.

Корица

Помимо противовоспалительного и антиоксидантного действия корица помогает контролировать уровень сахара в крови. Она также помогает печени метаболизировать глюкозу и может помочь снизить потребность в применении синтетического инсулина у лиц с диабетом 2 типа.

Одно исследование 2009 года в Journal of Medicinal Food показывает, что корица также поможет повысить чувствительность к инсулину и замедлить непереносимость глюкозы после плохого ночного сна, когда уровень сахара в крови обычно резко повышается.

Корица также улучшает, как мозг использует инсулин, а это может помочь при некоторых неврологических дегенеративных состояниях, таких как болезнь Альцгеймера, контролируя высокий уровень глюкозы в крови в мозге.

Корицей можно посыпать яблочное пюре, выпечку и добавлять в напитки.

Орегано

Основные компоненты масла орегано - карвакрол и тимол - помогают предотвратить проникновение определенных вирусов в клетки организма, оказывая определенную поддержку иммунной системе. Это показало исследование Journal of Virology в 2020 года.

Свежий орегано более ароматный, чем его сушеный аналог, и является прекрасным дополнением к салатам, маринадам, блюдам на гриле и пикантной выпечке.

Черный перец

Черный перец помогает организму лучше усваивать некоторые антиоксиданты. Согласно отчету 2023 года в Aging and Disease, активное соединение черного перца, пиперин помогает лечить возрастные неврологические расстройства и старение мозга.

Эту специю можно добавлять практически в любое блюдо и это придаст ей выраженный вкус.

Розмарин

Согласно исследованию Иранского журнала фундаментальных медицинских наук 2020 года, полифенолы, тип антиоксиданта в розмарине, помогают уменьшить воспаление, замедляя цитокины, контролирующие реакцию воспаления организма.

Розмарин можно прибавлять во время приготовления стейков, это поможет мясу наполниться травяным ароматом. Также он хорошо подходит с пассерованными овощами и тофу.

Перечная мята

Результаты осмотра контролируемых клинических испытаний 2020 года, опубликованного в Clinical and Translational Science, показывают, что масло мяты перечной помогает облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника (СПК) после приема в течение 12 недель.

Мяту можно добавлять в чай или холодные напитки.

Шалфей

В небольшом исследовании 2003 года в журнале "Фармакология, биохимия и поведение" шалфей был связан с улучшением памяти, в частности немедленного запоминания слов. Ученые обнаружили, что экстракт шалфея помогает улучшить работу мозга у людей с болезнью Альцгеймера.

Шалфей можно добавлять к жареной курице и стейкам, макаронам, жареным овощам и даже супам.

Чеснок

Исследование 2019 года в Trends in Food Science & Technology показывает, что чеснок обладает противовирусными свойствами, которые могут помочь поддержать иммунитет. Соединения серы в чесноке помогают повысить иммунитет, стимулируя нейтрофилы или белые кровяные тельца, которые борются с микробами.

Чеснок является прекрасной специей к мясным блюдам, салатам или тостам.