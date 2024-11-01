Правда или миф: врачи рассказали, действительно ли аскорбинка помогает при простуде
Аскорбинку или витамин С часто принимают для повышения иммунитета и профилактики простудных заболеваний. К тому же часто ее ставят в ряд вспомогательных средств при простуде.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, действительно ли аскорбинка помогает облегчить симптомы простуды.
Что такое аскорбинка
Витамин С или аскорбиновая кислота является водорастворимым витамином. Это означает, что он растворяется в воде и доставляется в ткани организма, но плохо хранится (не накапливается) в них и довольно быстро выводится с мочой.
Аскорбинка необходима организму для формирования кровеносных сосудов, хрящей, мышц, коллагена в костях. Витамин С способствует укреплению иммунитета человеческого организма.
К тому же это антиоксидант, который помогает защитить клетки от воздействия свободных радикалов - молекул, которые образуются, например, когда тело переваривает пищу. Свободные радикалы могут играть значительную роль в развитии заболеваний сердца, сосудов и рака. Витамин С также помогает организму усваивать и хранить железо.
Информация об удивительных свойствах витамина С начала распространяться еще в 70-х годах прошлого столетия. Тогда дважды нобелевский лауреат Лайнус Полинг популяризировал прием ежедневно огромных доз витамина С (по содержанию - как в 12-24 апельсинах) для профилактики от простуды и некоторых хронических заболеваний.
Помогает ли аскорбинка при простуде
Результаты многих исследований показывают, что прием витамина С не защищает от простуды, однако может повлиять на продолжительность болезненного состояния (и то лишь на 10%).
В общем, без витамина человек болеет около десяти дней, а с ним - девять. Витамин может действительно облегчить симптомы для некоторых групп людей.
В то же время, такие эффекты касаются только случаев, когда витамин принимают до начала болезни. Употребление после того, как появились первые симптомы, не имеет результата.
К чему приводит дефицит витамина С
Недостаточное количество свежих фруктов и овощей может вызвать недостаток витамина С.
Люди могут чувствовать усталость, слабость и раздражительность. Они могут терять вес и иметь нечеткие боли в мышцах и суставах.
Тяжелый дефицит, называемый цинга, вызывает кровоподтеки, проблемы с деснами и зубами, сухость волос и кожи и анемию.
Дефицит витамина С можно предотвратить, потребляя рекомендованное количество свежих фруктов или принимая рекомендованное количество в ежедневных добавках. Курящим людям требуется большая доза, ведь такая вредная привычка увеличивает потребность в витамине С на 30%.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт медицинского сообщества "Бережи себе" и MSD manuals.
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