"Большинство перерастает": врач рассказала, что вызывает лунатизм у детей
Детский лунатизм - это когда ребенок встает во время сна, но не осознает и не помнит потом своих действий. Это явление также известно как сомнамбулизм. Интересно, что на утро ребенок совершенно не помнит, что было ночью.
О его симптомах и причинах возникновения рассказала педиатр из Харькова Дарья Власенко на своей Instagram-странице.
Что известно о лунатизме
Лунатизм встречается у здоровых детей и обычно не связан с серьезными эмоциональными или психологическими проблемами. Лунатизм чаще всего наблюдается у детей в возрасте от 4 до 8 лет.
Большинство детей, ходящих во сне, начинают это делать через час или два после засыпания.
Эпизоды лунатизма обычно длятся от 5 до 15 минут.
Такое поведение обычно безвредно, и большинство детей его перерастают.
Врач отметила, что очень важно защитить ребенка от возможных травм из-за лунатизма.
Что вызывает лунатизм?
- усталость или недосыпание
- нерегулярность рутины перед сном
- стресс или волнение
- пребывание в другом месте для сна
- острая болезнь или лихорадка
- определенные лекарства - седативные средства, стимуляторы и антигистаминные препараты
- семейная история сомнамбулизма.
Также он может быть симптомом основного заболевания:
- апное сна (когда человек прекращает дышать на короткий промежуток времени в течение ночи)
- ночные кошмары (кошмары, возникающие в глубоком сне)
- мигрени
- синдром беспокойных ног (RLS)
- травмы головы.
Какие симптомы лунатизма
- приседания в постели и повторные следующие движения
- вставание и хождение по дому
- разговаривает или бормочет во время сна
- ребенок не реагирует, когда с ним говорят
- ребенок совершает неловкие движения
- мочеиспускание в неподходящих местах
- выполнение рутинных или повторяющихся действий, таких как открытие и закрытие дверей
- глаза вашего ребенка открыты, но обычно они будут выглядеть как стеклянные
- когда ребенок ходит во сне, он вас не узнает.
Как диагностируют лунатизм?
Обычно врач может диагностировать лунатизм на основе рассказов других членов семьи о поведении ребенка. Как правило, лечение не нужно.
Ваш врач может посоветовать провести физическое и психологическое обследование, чтобы исключить другие заболевания, которые могут вызвать лунатизм. Если другая медицинская проблема вызывает лунатизм у ребенка, необходимо лечение основной проблемы.
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