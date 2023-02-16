"Большинство перерастает": врач рассказала, что вызывает лунатизм у детей

Детский лунатизм - это когда ребенок встает во время сна, но не осознает и не помнит потом своих действий. Это явление также известно как сомнамбулизм. Интересно, что на утро ребенок совершенно не помнит, что было ночью.

О его симптомах и причинах возникновения рассказала педиатр из Харькова Дарья Власенко на своей Instagram-странице.

Что известно о лунатизме

Лунатизм встречается у здоровых детей и обычно не связан с серьезными эмоциональными или психологическими проблемами. Лунатизм чаще всего наблюдается у детей в возрасте от 4 до 8 лет.

Большинство детей, ходящих во сне, начинают это делать через час или два после засыпания.

Эпизоды лунатизма обычно длятся от 5 до 15 минут.

Такое поведение обычно безвредно, и большинство детей его перерастают.

Врач отметила, что очень важно защитить ребенка от возможных травм из-за лунатизма.

Что вызывает лунатизм?

усталость или недосыпание

нерегулярность рутины перед сном

стресс или волнение

пребывание в другом месте для сна

острая болезнь или лихорадка

определенные лекарства - седативные средства, стимуляторы и антигистаминные препараты

семейная история сомнамбулизма.

Также он может быть симптомом основного заболевания:

апное сна (когда человек прекращает дышать на короткий промежуток времени в течение ночи)

ночные кошмары (кошмары, возникающие в глубоком сне)

мигрени

синдром беспокойных ног (RLS)

травмы головы.

Какие симптомы лунатизма

приседания в постели и повторные следующие движения

вставание и хождение по дому

разговаривает или бормочет во время сна

ребенок не реагирует, когда с ним говорят

ребенок совершает неловкие движения

мочеиспускание в неподходящих местах

выполнение рутинных или повторяющихся действий, таких как открытие и закрытие дверей

глаза вашего ребенка открыты, но обычно они будут выглядеть как стеклянные

когда ребенок ходит во сне, он вас не узнает.

Как диагностируют лунатизм?

Обычно врач может диагностировать лунатизм на основе рассказов других членов семьи о поведении ребенка. Как правило, лечение не нужно.

Ваш врач может посоветовать провести физическое и психологическое обследование, чтобы исключить другие заболевания, которые могут вызвать лунатизм. Если другая медицинская проблема вызывает лунатизм у ребенка, необходимо лечение основной проблемы.