Дерматолог объяснила, каких новообразований на коже малыша не стоит бояться

В детском возрасте новообразования мягких тканей встречаются довольно часто. В большинстве случаев они не доставляют особых неудобств, кроме эстетических проблем.

О том, что нужно знать о новообразованиях на мягких тканях у малышей, эксклюзивно РБК-Украина (проект Styler) рассказала дерматолог Ольга Тарнавская.

Вирусные бородавки

"Вирусные бородавки появляются на коже и слизистой после инфицирования вирусом папилломы человека (ВПЧ), который легко передается контактно-бытовым путем. Этот вирус зарегистрирован у 70% населения в бессимптомной форме", - говорит врач.

Заражение им у детей и подростков с дальнейшим развитием бородавок чаще происходит из-за снижения иммунной защиты при прямом контакте с инфицированной кожей.

"ВПЧ начинает развиваться там, где есть нарушения целостности кожи - микротравмы и ранки. Чаще бородавки появляются на лице, пальцах, коленях, локтях и подошвах стопы", - объясняет Тарнавская.

Различают бородавки:

обычные - шаровидные образования, возвышающиеся над кожей. Они не вызывают болезненных ощущений, но мешают при ношении одежды, если расположены в неудобных местах.

генитальные (острые кондиломы) - появляются на гениталиях и слизистых оболочках. Есть розовые наросты, имеющие сосочковую структуру

плоские - имеют неправильную форму и выделяются цветом

подошвенные бородавки - появляются под большим пальцем стопы и напоминают большую мозоль, вызывающую боль при ходьбе

"Ребенок часто ощущает дискомфорт, зуд и болезненность в месте новообразования. Врач-дерматолог выбирает метод лечения, который зависит от типа и локализации бородавки. Как правило, это радикальное удаление методом криохирургии, лазером или с применением радиоволнового аппарата", - говорит Тарнавская.

Помешать образованию бородавок поможет соблюдение правил личной гигиены. Нельзя, чтобы дети ходили босиком в общественных местах. Важно укреплять иммунитет ребенка полноценным питанием, физкультурой, прогулками, витаминами. Необходимо проследить, чтобы дети не расчесывали бородавки, потому что вирус может распространиться на другие участки тела.

Родинка или невус

Это доброкачественная опухоль, которая бывает врожденной (появляется в первый год жизни) или приобретенной (образуется в дальнейшем). Новообразования отличаются по цвету - могут быть розового, коричневого, красного, черного цвета. Это связано с тем, что измененные клетки кожи активно синтезируют меланин, что приводит к гиперпигментации", - говорит врач.

Большинство появившихся на начальный период жизни родинок безопасны. Однако следует знать, что опасный рак кожи меланома в 70% случаев возникает путем перерождения уже имеющихся невусов под влиянием внешних факторов, главным из которых является избыток ультрафиолетового облучения и травмы. Кроме того, трансформации в опухоль способствуют гормональным нарушениям и снижению иммунитета.

Некоторые типы родинок считаются опасными из-за высокого риска появления меланоцитарной дисплазии и подлежат удалению.

"Если у ребенка до 1 года жизни есть родинки, обязательно следует проконсультироваться с дерматологом. Мелкие невусы обычно наблюдают у врача в возрасте до 20 лет. Средние по размеру в плановом порядке удаляют в возрасте 7-12 лет. Родителям не стоит беспокоиться, если невусы медленно увеличиваются в размерах. Они также могут темнеть, становиться светлее и даже исчезать. Но это не значит, что их можно оставить без внимания", - добавляет дерматолог.

Когда следует проконсультироваться с врачом:

стремительное увеличение в размерах или кардинальное отличие по цвету от других на теле ребенка

кровоточивость - особенно следует насторожиться, если это не связано с травмой

слишком большое количество невусов на теле ребенка. Нормой считается около 20

большой размер - причина регулярно наблюдаться у дерматолога

невус состоит из фрагментов разного цвета с неровными краями. Если родинка расположена неудачно, ее легко травмировать, врач порекомендует ее удалить. Также поступают с пятнами, которые могут переродиться в злокачественные образования. Метод удаления определяет врач

Гемангиомы

Гемангиомы или родимые пятна - сосудистые опухоли, возникающие на кровеносных или лимфатических сосудах. Чаще эти новообразования доброкачественны, однако их опасность заключается в том, что они разрастаются и мешают расположенным рядом тканям.

"Гемангиомы формируются во время внутриутробного развития под влиянием патогенных факторов, например, перенесенные матерью инфекции, прием лекарств. Под их влиянием нарушается развитие клеток эндотелия. В результате ребенок рождается с красным или синеватым пятном. Или же патология проявляется в первые недели после рождения", - отмечает дерматолог.

Следует понимать, что это косметический дефект. Гемангиомы опасны тем, что способны к стремительному росту, поэтому обратиться к врачу следует как можно раньше. Сосудистые опухоли различаются по строению, локализации и внешнему виду.

Гемангиомы бывают:

капиллярная - расположена на поверхности кожи, с четкими контурами, насыщенного цвета - от розового до синего

кавернозная - состоит из полостей, под кожей, наполненных кровью

смешанная - кроме сосудистой ткани опухоль включает также нервные волокна или соединительную ткань

"Поверхность гемангиомы легко травмируется, следствием чего становится трудно остановить кровотечение или развитие инфекции. Опухоли этого типа могут самостоятельно регрессировать и полностью исчезать. В середине пятна появляется сначала бледный, постепенно увеличивающийся участок", - говорит врач.

В тех случаях, когда новообразования расположены на голове, шее или гениталиях, рекомендуется их немедленно удалить. К другим показаниям к удалению относится их бурный рост, нагноение, кровотечение, язвы, некроз, инфицирование.