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Когда сладости могут существенно улучшить состояние здоровья: о чем идет речь

Когда сахар полезен для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сахар - основной источник энергии для организма человека. Однако его дефицит может иметь угрожающие последствия. Когда уровень сахара в крови "падает" резко - опасное для здоровья состояние, которое называют гипогликемией.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Что может указывать на гипогликемию

Глюкоза - основной источник энергии для организма человека.

При этом существуют определенные значения сахара в крови, которые можно условно назвать здоровыми. Этот показатель может изменяться в течение всего дня. Когда сахар в крови человека "падает" ниже 70 мг/дл (или 3,9 ммоль/л), говорят о гипогликемии.

Эндокринолог Дина Крылова рассказала, что среди симптомов состояния выделяют:

  • чувство дрожания
  • повышенная потливость и учащенное сердцебиение
  • слабость
  • головная боль
  • спутанность сознания
  • ощущение, что вы теряете сознание

Важно быстро принять соответствующие меры, чтобы восстановить нормальное количество глюкозы в крови, так как такое состояние может быть опасным для здоровья.

Низкий уровень глюкозы в крови вызывает выброс эпинефрина (адреналина) - гормона "бейся или беги".

Почему так происходит

Существует много причин, почему сахар в крови может неожиданно "упасть". Врачи выделили следующие причины:

  • чрезмерные физические нагрузки
  • употребление алкоголя
  • жаркая и влажная погода
  • неожиданные изменения в режиме питания
  • времяпрепровождение на большой высоте
  • половое созревание
  • менструация

В частности, люди имеют большую вероятность "падения" уровня глюкозы в крови, если:

  • имеют диабет 1-го типа
  • принимают инсулин или другое лекарство против диабета
  • вам 65 лет или больше
  • имеют склонность к гипогликемии
  • имеют другие проблемы со здоровьем, как болезни почек и сердца

Как узнать, какой уровень сахара

Единственный надежный способ - проверить уровень глюкозы в крови, если это возможно. Это можно сделать с помощью глюкометра.

Если вы чувствуете симптомы, однако не можете проверить уровень глюкозы в крови по какой-либо причине, все равно следует начать лечить гипогликемию.

Если вовремя ничего не сделать, уровень сахара в крови будет падать, мозг не будет получать достаточно глюкозы и перестанет функционировать должным образом.

Это может привести к размытости зрения, проблемам с концентрацией внимания, путанице мышления, невнятной речи, онемению и сонливости.

Лечение

Основная задача при гипогликемии - восстановить нормальный уровень глюкозы в крови. Это можно сделать, соблюдая "правила 15-15" - съешьте 15 граммов углеводов и проверьте уровень сахара через 15 минут. Если показатель все еще ниже 70 мг/дл примите еще одну порцию.

Это может быть:

  • 1/2 стакана сока или обыкновенной газированной воды (не диетической)
  • 1 столовая ложка сахара, меда или кукурузного сиропа
  • таблетки глюкозы (обязательно читайте инструкцию)

Повторяйте эти шаги, пока уровень глюкозы в крови не составит менее 70 мг/дл.

 

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