Эксперт рассказала, "светит" ли Украине дефицит сахара: что будет с ценами на ходовой продукт
Цены на сахар в Украине пошли вверх. В связи с этим в СМИ появились новости о том, что "стране светит дефицит". Но эта информация не соответствует действительности.
Об этом сообщила РБК-Украине (проект Styler) руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.
"Светит" ли Украине дефицит сахара
Как рассказала Татьяна, слухи о возможном дефиците сахара на данный момент преувеличены.
Они базируются на экспортной ситуации, когда Украина в течение сезона 2022-2023 года нарастила объемы экспорта сахара более чем в 5 раз. Это связано с существенными проблемами с урожаем сахарной свеклы в ЕС уже второй год.
Следовательно, имея дефицит сырья, потребность сахара в ЕС выросла, а украинские экспортеры активизировались.
"Объемы внешней торговли сахаром продолжали расти до мая, пока Кабмин не принял решение о запрете на экспорт сахара. Несмотря на то, что вывоз заграницу нашего сахара сейчас продолжается, установлены квоты", - отметила Попович.
По свидетельствам операторов рынка "Шувар", поставщики и производства имеют достаточный запас для поддержки внутреннего рынка, а урожай сахарной свеклы в этом году станет одним из лучших за последние несколько лет, по объемам сырья, которые позволят обеспечить как внутренний рынок без причины дефицита, так и экспортные направления.
Сколько сейчас стоит сахар в Украине
Относительно цен на продукцию они продолжают оставаться на стабильном уровне 34-39 грн/кг с начала осени и лишь на 4% превышают прошлогодние показатели.
"Операторы рынка "Шувар" утверждают, что дефицита по данному виду товара или предпосылок ценового роста не предусматривается", – резюмировала эксперт.
В украинских магазинах цена сахара сейчас варьируется на уровне 34-35 гривен за килограмм. Так, в сети "Сильпо", АТБ и Varus продукт стоит 34.40 копеек.
Стоимость сахара в украинских супермаркетах (Скриншот)
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