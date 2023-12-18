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Коли солодощі можуть суттєво покращити стан здоров'я: про що мова

Коли цукор корисний для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Цукор - основне джерело енергії для організму людини. Однак, його дефіцит може мати загрозливі наслідки. Коли рівень цукор у крові "падає" різко - небезпечний для здоров’я стан, який називають гіпоглікемією.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".

Що може вказувати на гіпоглікемію

Глюкоза - основне джерело енергії для організму людини.

При цьому існують певні значення цукру в крові, які можна умовно назвати "здоровими". Цей показник може змінюватись протягом дня. Коли ж цукор у крові людини "падає" нижче за 70 мг/дл (або 3,9 ммоль/л), говорять про гіпоглікемію.

Ендокринолог Діна Крилова розповіла, що серед симптомів стану виділяють:

  • відчуття тремтіння
  • підвищена пітливість та прискорене серцебиття
  • слабкість
  • головний біль
  • сплутаність свідомості
  • відчуття, що ви втрачаєте свідомість

Важливо швидко вжити відповідних заходів, щоб відновити нормальну кількість глюкози в крові, бо такий стан може бути небезпечним для здоровʼя. 

Низький рівень глюкози в крові викликає викид епінефрину (адреналіну) -  гормону "бийся або біжи". 

Чому так стається

Існує багато причин, чому цукор у крові може зненацька "впасти". Лікарі виділили такі причини:

  • надмірні фізичні навантаження
  • вживання алкоголю
  • спекотна й волога погода
  • несподівані зміни в режимі харчування
  • проведення часу на великій висоті
  • статеве дозрівання
  • менструація

Зокрема, люди мають більшу ймовірність "падіння" рівня глюкози в крові, якщо:

  • мають діабет 1-го типу
  • приймають інсулін або інші ліки проти діабету
  • вам 65 років або більше
  • мають схильність до гіпоглікемії
  • мають інші проблеми зі здоров’ям, як-от хвороби нирок і серця

Як дізнатись, який рівень цукру

Єдиний надійний спосіб - перевірити рівень глюкози в крові, якщо це можливо. Це можна зробити за допомогою глюкометра. 

Якщо ви відчуваєте симптоми, проте не можете перевірити рівень глюкози в крові з будь-якої причини, все одно варто почати лікувати гіпоглікемію.

Якщо вчасно нічого не зробити, рівень цукру в крові продовжуватиме падати, мозок не буде отримувати достатньо глюкози й перестане функціонувати належним чином.

Це може призвести до розмитості зору, проблем із концентрацією уваги, плутанини мислення, невиразної мови, оніміння та сонливості.

Лікування 

Основна задача при гіпоглікемії - відновити нормальний рівень глюкози в крові. Це можна зробити, дотримуючись "правила 15-15" - з’їжте 15 грамів вуглеводів і перевірте рівень цукру за 15 хвилин. Якщо показник усе ще нижче 70 мг/дл, прийміть ще одну порцію.

Це може бути:

  • 1/2 склянки соку або звичайної газованої води (не дієтичної)
  • 1 столова ложка цукру, меду або кукурудзяного сиропу
  • таблетки глюкози (обов’язково читайте інструкцію)

Повторюйте ці кроки, доки рівень глюкози в крові не становитиме принаймні 70 мг/дл.

 

Раніше ми повідомляли, чим можна замінити цукор у варенні.

Також ми писали, чи "світить" Україні дефіцит цукру.

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