Коли солодощі можуть суттєво покращити стан здоров'я: про що мова

Що може вказувати на гіпоглікемію

Глюкоза - основне джерело енергії для організму людини.

При цьому існують певні значення цукру в крові, які можна умовно назвати "здоровими". Цей показник може змінюватись протягом дня. Коли ж цукор у крові людини "падає" нижче за 70 мг/дл (або 3,9 ммоль/л), говорять про гіпоглікемію.

Ендокринолог Діна Крилова розповіла, що серед симптомів стану виділяють:

відчуття тремтіння

підвищена пітливість та прискорене серцебиття

слабкість

головний біль

сплутаність свідомості

відчуття, що ви втрачаєте свідомість

Важливо швидко вжити відповідних заходів, щоб відновити нормальну кількість глюкози в крові, бо такий стан може бути небезпечним для здоровʼя.

Низький рівень глюкози в крові викликає викид епінефрину (адреналіну) - гормону "бийся або біжи".

Чому так стається

Існує багато причин, чому цукор у крові може зненацька "впасти". Лікарі виділили такі причини:

надмірні фізичні навантаження

вживання алкоголю

спекотна й волога погода

несподівані зміни в режимі харчування

проведення часу на великій висоті

статеве дозрівання

менструація

Зокрема, люди мають більшу ймовірність "падіння" рівня глюкози в крові, якщо:

мають діабет 1-го типу

приймають інсулін або інші ліки проти діабету

вам 65 років або більше

мають схильність до гіпоглікемії

мають інші проблеми зі здоров’ям, як-от хвороби нирок і серця

Як дізнатись, який рівень цукру

Єдиний надійний спосіб - перевірити рівень глюкози в крові, якщо це можливо. Це можна зробити за допомогою глюкометра.

Якщо ви відчуваєте симптоми, проте не можете перевірити рівень глюкози в крові з будь-якої причини, все одно варто почати лікувати гіпоглікемію.

Якщо вчасно нічого не зробити, рівень цукру в крові продовжуватиме падати, мозок не буде отримувати достатньо глюкози й перестане функціонувати належним чином.

Це може призвести до розмитості зору, проблем із концентрацією уваги, плутанини мислення, невиразної мови, оніміння та сонливості.

Лікування

Основна задача при гіпоглікемії - відновити нормальний рівень глюкози в крові. Це можна зробити, дотримуючись "правила 15-15" - з’їжте 15 грамів вуглеводів і перевірте рівень цукру за 15 хвилин. Якщо показник усе ще нижче 70 мг/дл, прийміть ще одну порцію.

Це може бути:

1/2 склянки соку або звичайної газованої води (не дієтичної)

1 столова ложка цукру, меду або кукурудзяного сиропу

таблетки глюкози (обов’язково читайте інструкцію)

Повторюйте ці кроки, доки рівень глюкози в крові не становитиме принаймні 70 мг/дл.