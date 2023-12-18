Коли солодощі можуть суттєво покращити стан здоров'я: про що мова

Цукор - основне джерело енергії для організму людини. Однак, його дефіцит може мати загрозливі наслідки. Коли рівень цукор у крові "падає" різко - небезпечний для здоров’я стан, який називають гіпоглікемією.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Глюкоза - основне джерело енергії для організму людини.
При цьому існують певні значення цукру в крові, які можна умовно назвати "здоровими". Цей показник може змінюватись протягом дня. Коли ж цукор у крові людини "падає" нижче за 70 мг/дл (або 3,9 ммоль/л), говорять про гіпоглікемію.
Ендокринолог Діна Крилова розповіла, що серед симптомів стану виділяють:
Важливо швидко вжити відповідних заходів, щоб відновити нормальну кількість глюкози в крові, бо такий стан може бути небезпечним для здоровʼя.
Низький рівень глюкози в крові викликає викид епінефрину (адреналіну) - гормону "бийся або біжи".
Існує багато причин, чому цукор у крові може зненацька "впасти". Лікарі виділили такі причини:
Зокрема, люди мають більшу ймовірність "падіння" рівня глюкози в крові, якщо:
Єдиний надійний спосіб - перевірити рівень глюкози в крові, якщо це можливо. Це можна зробити за допомогою глюкометра.
Якщо ви відчуваєте симптоми, проте не можете перевірити рівень глюкози в крові з будь-якої причини, все одно варто почати лікувати гіпоглікемію.
Якщо вчасно нічого не зробити, рівень цукру в крові продовжуватиме падати, мозок не буде отримувати достатньо глюкози й перестане функціонувати належним чином.
Це може призвести до розмитості зору, проблем із концентрацією уваги, плутанини мислення, невиразної мови, оніміння та сонливості.
Основна задача при гіпоглікемії - відновити нормальний рівень глюкози в крові. Це можна зробити, дотримуючись "правила 15-15" - з’їжте 15 грамів вуглеводів і перевірте рівень цукру за 15 хвилин. Якщо показник усе ще нижче 70 мг/дл, прийміть ще одну порцію.
Це може бути:
Повторюйте ці кроки, доки рівень глюкози в крові не становитиме принаймні 70 мг/дл.
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