Врач рассказала, могут ли лампы для маникюра вызвать рак
Маникюр гель-лаком - популярный способ украсить ногти. Во время такой процедуры лак сушат лампой из ультрафиолета. Многие считают такой способ опасным из-за риска возникновения рака.
Об этом сообщила дерматолог и дерматоонколог Светлана Дячук в Instagram.
Может ли ультрафиолет вызвать рак
Ультрафиолетовые лампы, которыми сушат наращенные ногти и гель-лак, бывают двух видов - люминесцентные и светодиодные (LED). Оба вида излучают волны УФ-А (UVA) - потенциально опасные и канцерогенные.
По словам врача, ультрафиолет действительно может вызвать рак кожи.
В лампах для сушки гель-лака действует ультрафиолет, но этого недостаточно, чтобы вызвать рак кожи.
За один сеанс кожа рук получает примерно дневную дозу ультрафиолета. Если не производить новое покрытие еженедельно, то риски уменьшаются.
Дерматолог отметила, что назвать данную процедуру полезной нельзя.
Как защитить себя
Чтобы минимизировать вредное воздействие маникюрных ламп, необходимо следовать следующим советам:
- Перед процедурой наносите на руки солнцезащитный крем широкого спектра действия (SPF 30 и выше);
- Можно покрыть руки и пальцы одеждой из UPF (фактором защиты от ультрафиолетового излучения). Это могут быть перчатки с отрезанными кончиками;
- Рассмотрите традиционный лак для ногтей и оставьте гель для особых случаев;
- Не покрывайте часто ногти гель-лаком.
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