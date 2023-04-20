Лікар розповіла, чи можуть лампи для манікюру спричинити рак

Манікюр гель-лаком - популярний спосіб прикрасити нігті. Під час такої процедури лак сушать лампою з ультрафіолету. Багато хто вважає такий спосіб небезпечним, через ризик виникнення раку.

Про це повідомила дерматолог та дерматоонколог Світлана Дячук в Instagram .

Чи може ультрафіолет викликати рак

Ультрафіолетові лампи, якими сушать нарощені нігті та гель-лак, бувають двох видів - люмінесцентні та світлодіодні (LED). Обидва види випромінюють хвилі УФ-А (UVA) - потенційно небезпечні та канцерогенні.

За словами лікаря, ультрафіолет дійсно може викликати рак шкіри.

В лампах для сушіння гель-лаку діє ультрафіолет, але цього не достатньо, щоб викликати рак шкіри.

За один сеанс шкіра рук отримує приблизно денну дозу ультрафіолету. Якщо не робити нове покриття щотижня, то ризики зменшуються.

Дерматолог зазначила, що назвати цю процедуру корисною не можна.

Як захистити себе

Щоб мінімізувати шкідливий вплив манікюрних ламп, необхідно дотримуватись таких порад: