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6 речей, які не варто робити перед походом на манікюр: зіпсуєте результат

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Понеділок 22 серпня 2022 18:29
6 речей, які не варто робити перед походом на манікюр: зіпсуєте результат Фото: Що не можна робити перед походом на манікюр (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Краса нігтів залежить від правильного догляду і регулярного манікюру. Якщо ви ходите до майстра кожен місяць, то напевно знаєте важливі правила догляду за нігтями.

Однак є 6 речей, які не варто робити перед манікюром. Про це пише Trserial.

Не підпилюйте форму нігтів

Трохи вкоротити довжину нігтів між манікюрами - це нормально. І не завжди є час для корекції у майстра. Але деякі жінки знімають покриття і роблять обпилювання форми для того, щоб під час манікюру вкоротити їх до мінімуму.

Провести таку процедуру в домашніх умовах дуже важко без певних навичок. А майстру потім, швидше за все, доведеться все переробляти.

Не знімайте старе покриття

Старе покриття на нігтях може дратувати, а постійний майстер зайнятий або поїхав. І жінки намагаються позбутися від лаку будь-яким доступним способом. Але майстри благають так не робити.

Самостійне зняття майже завжди веде до пошкоджень нігтьової пластини. А лікувати потім такі проблеми довго і дорого.

Нове покриття на травмованій нігтьовій пластини буде триматися гірше, а в деяких випадках про красивий манікюрі доведеться забути на кілька місяців.

Не обрізайте самостійно кутикулу

Як зізнаються майстри манікюру, ця помилка найжахливіша. Видалити кутикулу самостійно і при цьому не пошкодити ніжну шкіру навколо нігтів можуть тільки професіонали.

Найчастіше така процедура призводить до утворення ранок, порізів і синців. Звичайно ж, хороший майстер все виправить, але руки доведеться потім кілька днів тримати подалі від води та побутової хімії.

Не намагайтеся самостійно лікувати проблемні ділянки

Якщо з вашими нігтями, шкірою на пальцях або шкірою навколо нігтів щось не так - не займайтеся самолікуванням, зверніться до міколога або дерматолога.

Буває так, що жінки приходять до майстра і просять зробити декоративне покриття, щоб приховати проблему на нігтях. І сумлінний майстер точно відправить до лікаря.

Не використовуйте масло для нігтів

Якісний догляд за пальчиками та нігтями - це дуже важливо. Але не в день манікюру. Масло або спеціальні креми для нігтів завадять майстру зробити свою роботу якісно. Особливо маніпуляції з кутикулою.

Краще попросіть майстра після процедури змастити вам руки кремом або олією, і зробити невеликий масаж.

Не намагайтеся прибрати щось з-під нігтів самостійно

Якщо між походами на манікюр ви акуратно використовуєте для кутикули апельсинову паличку - майстер скаже вам спасибі. Але ось намагатися залізти цією паличкою під ніготь - не варто.

Під подушечкою пальця знаходиться шар шкіри, який захищає руки від попадання інфекції та захищає нігтьову пластину, яка відростає.

Пошкодження цієї зони дуже болісне і довго заживає. Якщо вам потрібно почистити в цьому місці - використовуйте зубну щітку, але не перестарайтеся.

До речі, раніше ми писали про те, як зберегти ідеальний манікюр якомога довше.

А ще розповідали про те, як почистити руки та нігті після роботи на городі.

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