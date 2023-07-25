Врач рассказала, действительно ли изменения погоды влияют на самочувствие человека

Существует ли метеочувствительность

Головная боль из-за магнитных бурь на солнце, суставы, которые болят "на дождь" и многие другие загадочные симптомы - все это объединяют под явлением "метеозависимость".

Семейный врач Дарья Дмитриевская рассказала, что, скорее всего, это ложные представления неправильной трактовки. По незнанию или недостаточному пониманию все это объединяют под одним общим названием.

С какими симптомами обычно ассоциируют явление

Может возникать общее недомогание, головные боли, боли в мышцах, тошнота, сильная усталость и другие жалобы. Эти признаки характерны для множества разных состояний.

Обостряются хронические болезни

Этот вариант - на первом месте, ведь требует наибольшего внимания. Украинцы преимущественно не имеют привычки своевременно проходить регулярные осмотри и определять показатели своего здоровья.

Поэтому гипертония, повышенный или пониженный сахар в крови, дисбаланс гормонов, недостаток определенных витаминов, инфекции, заболевания нервной системы и психические расстройства могут длительно развиваться незаметно.

Реакция организма на неблагоприятные условия жизни

Хроническая нехватка сна, внезапная физическая нагрузка, длительное пребывание на холоде или солнце без адекватной защиты - все это факторы, на которые тело человека может реагировать проявлениями тех же симптомов.

Регулярная адекватная физическая активность, прогулки на свежем воздухе, общение с близкими, сбалансированное питание и достаточное количество сна решают многие проблемы.

Стресс и когнитивные предубеждения

Если человеку сказали, что сегодня "бури на Солнце", то он будет связывать любое недомогание именно с этим фактором. Следует понимать, что солнечная активность, изменения погоды и прочая динамика происходят постоянно.

Однако из-за когнитивных искажений некоторые люди убеждены, что боли в суставах или головокружение имеют космическое объяснение.

Когда погода действительно влияет на самочувствие

В частности, в жаркие дни происходит много солнечных ударов, ухудшается самочувствие людей с гипертонией и другими хроническими болезнями.

Резкие изменения температуры воздуха и атмосферного давления могут сказываться на общем состоянии, хотя исследования показывают незначительную корреляцию с видимыми негативными эффектами для организма.

Ученые установили связь резкого падения атмосферного давления с увеличением количества инфарктов миокарда. Впрочем, эта связь была довольно слабой, а инфаркты случались через неделю после природного явления.