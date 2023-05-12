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Землю накроет магнитная буря с мощными геоударами: как уберечься от ее последствий

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Пятница 12 мая 2023 15:15
Землю накроет магнитная буря с мощными геоударами: как уберечься от ее последствий Как уберечься от воздействия магнитной бури (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

12 мая планету Земля накроет магнитная буря, спровоцированная корональным выбросом массы на Солнце. Специалисты относят эти геоудары к категории G3, которая считается достаточно мощной и ощутимой.

Больше о явлении и как уберечься - читайте ниже в материале Styler.

Что нужно знать о магнитной буре

Магнитные бури - это последствия повреждения магнитного поля Земли, вызывающие вспышки на Солнце. Изменения в магнитном поле люди часто ощущают на себе через сферы здоровья и даже мобильной связи!

Есть те, кто очень чувствителен к подобным изменениям в магнитном поле и испытывает даже малейшие колебания.

Магнитная буря 12 мая 2023 будет достаточно мощной в течение всех суток. Предполагается, что до 18 часов вечера и с 21 часов вечера до полуночи включительно мощность будет равна трем баллам.

В промежуток между 18 и 21 часами будет короткий период спада до двух баллов.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Воздействие магнитных бурь проявляется у всех индивидуально. Некоторые могут очень страдать в течение колебаний магнитного поля, а кто-то чувствует себя по-прежнему. У людей с особо повышенной чувствительностью может болеть голова, развиться мигрень, прыгать давление и ухудшатся свертываемость крови.

Однако рекомендации самопомощи универсальны всем.

Прежде всего, позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.

Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не нужно слишком истощать себя в спортзалах разными силовыми нагрузками.

Если у вас болит голова, лучше откажитесь от кофе и чая, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Вместо этого отдайте предпочтение травяным чаям.

Раньше мы рассказывали, в какие еще дни мая стоит ждать появления магнитных бурь.

Читайте также, как справиться с головокружением без лекарств.

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