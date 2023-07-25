Лікар розповіла, чи дійсно зміни погоди впливають на самопочуття людини

Чи існує метеочутливість

Головний біль через магнітні бурі на сонці, суглоби, які болять "на дощ" та багато інших загадкових симптомів - все це об’єднують під явищем "метеозалежність".

Сімейний лікар Дарина Дмитрієвська розповіла, що швидше за все, це хибні уявлення неправильного трактування. Через незнання або недостатнє розуміння все це об’єднують під однією загальною назвою.

З якими симптомами зазвичай асоціюють явище

Може виникати загальне нездужання, головний біль, біль у м’язах, нудота, сильна втома та інші скарги. Ці ознаки характерні для безлічі різних станів.

Загострюються хронічні хвороби

Цей варіант - на першому місці, адже потребує найбільшої уваги. Українці переважно не мають звички своєчасно проходити регулярні огляди та визначати показники свого здоров’я.

Тому гіпертонія, підвищений чи знижений цукор у крові, дисбаланс гормонів, нестача певних вітамінів, інфекції, захворювання нервової системи та психічні розлади можуть тривалий час розвиватися непомітно.

Реакція організму на несприятливі умови життя

Хронічна нестача сну, раптове фізичне навантаження, тривале перебування на холоді чи сонці без адекватного захисту - все це фактори, на які тіло людини може реагувати проявами тих самих симптомів.

Регулярна адекватна фізична активність, прогулянки на свіжому повітрі, спілкування з близькими, збалансоване харчування та достатня кількість сну вирішують багато проблем.

Стрес та когнітивні упередження

Якщо людині сказали, що сьогодні "бурі на Сонці", то вона пов'язуватиме будь-яке нездужання саме з цим фактором. Варто розуміти, що сонячна активність, зміни погоди та інша динаміка відбуваються постійно.

Проте через когнітивні викривлення деякі люди переконані, що біль у суглобах чи запаморочення мають космічне пояснення.

Коли погода дійсно впливає на самопочуття

Зокрема, у надто спекотні дні стається більше сонячних ударів, погіршується самопочуття людей із гіпертонією та іншими хронічними хворобами.

Різкі зміни температури повітря та атмосферного тиску можуть позначатися на загальному стані, хоча дослідження показують зовсім незначну кореляцію з видимими негативними ефектами для організму.

Вчені з'ясували зв’язок різкого падіння атмосферного тиску зі збільшенням кількості інфарктів міокарда. Утім, цей зв’язок був досить слабкий, а інфаркти траплялись через тиждень після природного явища.