Врач рассказал, что будет, если делиться своим полотенцем

Вы когда-нибудь одалживали полотенце любимому человеку? Или вы тот, кто занимает полотенце у других? Такой обмен может представлять риск для здоровья. Врач рассказывает, какие болезни могут возникнуть, если вы пользуетесь полотенцем вместе с другими людьми.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

Можно ли делиться своим полотенцем?

Такое безобидное действие, как использование полотенца партнера, может иметь серьезные последствия для вашего здоровья. Доктор Сара Уэлш предостерегает от такого поведения. Врач предупреждает, что совместное использование полотенца может оказать серьезное влияние на ваше здоровье.

"Избегайте совместного использования полотенец, поскольку лобковые вши могут потенциально распространяться через них, равно как и общее постельное белье или одежда", - рассказала эксперт.

Хотя после ванны оно может казаться чистым, на самом деле человеческое тело покрыто микробами (даже после ванны или душа).

"Ваше тело привыкло к собственным микробам, и они, как правило, безвредны, если у вас нет заболевания или болезни. Однако вытирание чужим полотенцем подвергает вас новым микробам, к которым ваше тело не привыкло. В результате вы можете заболеть", - говорит Велш.

Какие бактерии находятся на полотенце?

Это могут быть бактерии, вызывающие стафилококковые инфекции. Это одно из потенциально более серьезных последствий совместного использования полотенца.

Если бактерии попадут в открытую рану на теле, может возникнуть инфекция, часто устойчивая к антибиотикам.

Более того, бактерии, вызывающие прыщи, также могут распространяться через полотенца.

Грибки также могут выживать во влажных полотенцах, включая вызывающие микоз стопы.

Полотенце, которым вы вытираете лицо или которым пользуется другой человек (или люди), может способствовать появлению розовых глаз. С другой стороны (тело и полотенце), вытирание интимных мест общим полотенцем может привести к передаче фекальных бактерий и кишечной палочки, что может привести к пищевому отравлению и инфекциям мочевыводящих путей.