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Популярный шампунь от перхоти может лечить акне? Врач объяснил, как это работает

Пятница 20 сентября 2024 12:20
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Популярный шампунь от перхоти может лечить акне? Врач объяснил, как это работает Популярный шампунь может помочь избавиться от прыщей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Обычный шампунь от перхоти также может помочь справиться с другой проблемой, с которой ежедневно сталкиваются миллионы людей. Речь идет об акне и прыщах.

Что именно может сделать это средство для волос, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Каран Раджан.

Как шампунь может еще помочь избавиться от прыщей

Одна пользовательница обратилась к TikTok, чтобы рассказать, как бутылка шампуня Head & Shoulders стала ее "чудодейственным средством" после того, как узнала о его потенциальной пользе по уходу за кожей.

В ролике женщина наносила шампунь на лицо, чтобы устранить прыщи. Она сняла, как наносит средство на кожу перед тем, как смыть, и вскоре после этого показала результаты - ее кожа стала гладкой с минимальными неровностями.

Хирург NHS и эксперт по здравоохранению доктор Каран Раджан рассказал о том, как вы можете использовать шампунь против перхоти в этих же целях.

Однако учтите, что это действует только на определенный тип акне. Он объяснил, что не все прыщи вызваны одним и тем же, и предупредил, что для каждого типа может потребоваться разное лечение.

Популярный шампунь от перхоти может лечить акне? Врач объяснил, как это работает

Шампунь можно наносить на кожу лица (Скриншот)

Например, врач сказал, что глубокие кистозные угри могут нуждаться в ретиноидах и противовоспалительных препаратах, тогда как черные точки на поверхностном уровне могут лучше реагировать на салициловую кислоту.

Почему шампунь работает от прыщей?

Врач рассказал, что перхоть на коже головы и акне вызваны одним и тем же чрезмерным разрастанием кожных дрожжевых грибков malassezia. Классические шампуни против перхоти обычно содержат противогрибковые средства, такие как пиритион цинка и сульфид селена.

По его словам, вы должны понимать, что это работает, но есть и исключение, когда это средство недейственное и нужна помощь врача.

Доктор Раджан предупредил, что в некоторых случаях шампунь может раздражать и сушить кожу, что приводит к нарушению кожного барьера.

Кроме того, шампунь не справится, если вы страдаете от бактериальных прыщей, наиболее часто встречающихся дерматологами.

@dr.karanr Spot the dad joke at the end…@Darcei original sound - Dr Karan Raj

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