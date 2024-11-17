Врач рассказала, из-за какого давления нужно действительно беспокоиться

Из-за какого давления нужно переживать?

Эксперт сообщила, что согласно рекомендациям ESC, если нет отягощающих факторов (заболеваний почек, сахарного диабета, ожирения) измерение АД рекомендовано раз в 3 года до 40 лет и раз в год после 40, поэтому это можно сделать у семейного врача во время планового визита.

"Конечно, при наличии хронических заболеваний, повышающих сердечно-сосудистый риск, может потребоваться почаще контроль. Согласно рекомендациям Европейского Общества Кардиологов (ESC), повышенным давлением считается среднее офисное давление 120-139/70-89 мм рт. ст", - рассказала кардиолог.

Утвержденный Минздрав протокол 2023 определяет, как высокое нормальное артериальное давление >130/85 мм рт.

"При таких уровнях уже нужно принимать активные меры. Но, даже при оптимальном АД, что

Повышенное давление: в чем риски и как своевременно обратить внимание на проблему

Современный ритм жизни, стресс, неправильное питание и малоподвижность - основные факторы, которые влекут за собой повышение артериального давления. По данным ВОЗ, повышенное давление или гипертония уже коснулось около 1,3 миллиарда человек во всем мире, и эта цифра продолжает расти. Украина не исключение, ведь за последние годы количество пациентов с повышенным давлением значительно увеличилось.

Почему повышенное давление опасно

Повышенное АД является одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт и сердечная недостаточность. Постоянная нагрузка на стенки сосудов из-за повышенного давления приводит к их износу, что может повлечь за собой серьезные осложнения и даже привести к летальным исходам.

Как распознать гипертонию

Многие не знают, что у них повышенное давление, поскольку оно может длительное время не проявляться отчетливыми симптомами. Однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о проблеме: