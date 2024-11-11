Кардиолог рассказала, к каким болезням украинцев может привести "западный тип питания"

Уже ни для кого не секрет, что нездоровое питание тесно связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью. Следить за тем, что вы едите - должно стать ежедневной рутиной.

Как именно питание влияет на развитие болезней, рассказала РБК-Украина (проект Styler) врач-кардиолог, терапевт с более 25-летним стажем, кандидат медицинских наук (PhD) Елена Соломко.

Какое питание считается особенно бесполезным?

Медик рассказала, что особенно бесполезным считается так называемый западный тип питания, где преобладают ультрапереработанные продукты, фастфуд.

"К сожалению, в современных тяжелых условиях все больше украинцев переходит на такой тип питания. Известно, что большинство болезней цивилизации связано с системным воспалением. Доказано, что питание может влиять на это воспаление", - сказала врач.

Продукты с более высоким провоспалительным потенциалом - это красное и обработанное мясо и рафинированные углеводы. Особенно опасны компоненты: трансжиры, насыщенные жиры, соль и сахар, в том числе подсластители. Большую концентрацию всего этого содержит ультрапереработанная пища, это большинство продуктов из супермаркетов (колбасы, сосиски, соусы, сладости).

Продукты, которые имеют противовоспалительный потенциал, благодаря активным соединениям (каротиноидам, флавоноидам, клетчатке, витаминам) это зеленые листовые, овощи, фрукты, цельные зерна, орехи, чай, кофе.

Какое питание особенно полезно для организма

По данным различных исследований одной из самых полезных диет для всех возрастов является Средиземноморская или близкие к ней диеты. Врач объяснила, что такое питание доказано снижает риск огромного количества болезней - болезней сердца, рака, деменции.

Средиземноморская диета очень полезна для профилактики заболеваний (фото: freepik.com)

"Употребляйте часто - овощи, фрукты, орехи, семена, бобовые, картофель, цельнозерновые продукты, хлеб, зелень, специи, рыбу, морепродукты и оливковое масло первого отжима. Умеренно: птицу, яйца, сыр и йогурт. Редко: красное мясо (не более 2 раз в неделю, можно реже) Не употребляйте сахаросодержащие напитки, добавлен сахар, обработанное мясо (все колбасы, сосиски, мясные консервы), очищенные зерна, рафинированные растительные масла и другие продукты с высокой степенью обработки", - посоветовала Елена.

Соломко отметила, что в зависимости от возраста и уровня физической нагрузки может изменяться количество ежедневного потребления белка и калорий.

С возрастом выше риск сердечных заболеваний, растет уровень холестерина, поэтому еще более важно соблюдать принципы здорового питания.

"Необходимо еще больше ограничить соль, и наоборот больше употреблять кальция, особенно женщинам. И главное здоровое питание прежде всего полноценное, а не ограничительное", - резюмировала эксперт.