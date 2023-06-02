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Дерматолог рассказала, как выбирать солнцезащитный крем, чтобы кожа всегда оставалась здоровой

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Украина, Пятница 02 июня 2023 13:26
Дерматолог рассказала, как выбирать солнцезащитный крем, чтобы кожа всегда оставалась здоровой Как выбирать солнцезащитный крем (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Виктория Ахтарния

В Украине уже начинается сезон активного солнца, поэтому следует защищать свою кожу от негативного воздействия светила. Ведь загар - это не о здоровье, а об увеличении рисков различных доброкачественных и злокачественных новообразований, поэтому защита обязательная.

Дерматолог Виктория Ахтарния рассказала для читателей Styler, как правильно выбирать солнцезащитный крем летом для взрослых и детей.

Каким бывает ультрафиолетовое излучение

Специалисты выделяют три типа:

  • UVC - не проникают в поверхность земли, поэтому опасности не представляют.
  • UVB (длина волны 290-320 нм) - 5% достигают земли. Это излучение провоцирует ожоги на коже, воспаление, гиперпигментацию и стимулирует канцерогенез.
  • UVA - это остальные 95%. Они вызывают фотостарение и оказывают влияние на канцерогенез.

Солнцезащитные средства имеют специальные фильтры, которые поглощают излучение и превращают его в тепло или вообще отражают.

Фильтры бывают:

  • органическими. Они поглощают УФО и превращают в тепло.
  • неорганическими. Они отражают и рассеивают УФО.

Кроме того, могут быть и комбинации этих фильтров.

Почему солнце может быть вредным

Известно, что солнце способствует выработке витамина D. Однако врач отмечает, что вместе с тем солнечные лучи могут провоцировать появление разнообразных новообразований: как доброкачественных, так и злокачественных.

Поэтому следует заботиться о защите вашей кожи.

Дерматолог рассказала, как выбирать солнцезащитный крем, чтобы кожа всегда оставалась здоровой

Солнце может оказать негативное влияние на человеческую кожу (фото: Freepik)

На что обращать внимание при выборе крема

В первую очередь дерматолог советует обращать внимание на маркировку солнцезащитного крема. На упаковке должно быть указано на защиту от UVA-, UVB-лучей.

Будет хорошо, если он будет обладать водостойкими свойствами.

Если вы собираетесь на длительную прогулку под солнцем или на пляж, возьмите солнцезащитный крем с собой. Его слой необходимо обновлять каждые 2-3 часа.

При этом наносить крем нужно, не размазывая по коже, а словно "вбивая" его в кожу.

SPF крем должен быть последним слоем ухода для лица, если вы используете что-то еще.

Кроме того, не забывайте смывать крем после прихода домой.

Как выбирать крем для маленького ребенка

По словам дерматолога, детям также очень важно защищать кожу от солнца, ведь она более чувствительна и уязвима.

Для детей в возрасте до двух лет лучше выбирать солнцезащитный крем с органическими фильтрами. Они работают только на поверхности кожи и не проникают внутрь.

А вот солнцезащитные кремы с химическими фильтрами проникают в кожу, где превращают солнечное излучение в тепло. Поэтому такие средства лучше использовать после наступления 2-3 лет.

Дерматолог рассказала, как выбирать солнцезащитный крем, чтобы кожа всегда оставалась здоровойДерматолог рассказала, как выбирать солнцезащитный крем, чтобы кожа всегда оставалась здоровой

Примеры солнцезащитных кремов для детей (фото предоставлены врачом)

Идеально, когда нет в составе ароматизаторов, отдушек, экстрактов растений и т.д. Виктория отмечает, что это особенно актуально для детей с атопическим дерматитом.

Есть ли другие методы защиты

Медик отмечает, что кроме крема, следует помнить о головных уборах и одежде, которая будет отражать солнечные лучи. Кстати, доказано, что красный и синий цвета справятся с этим гораздо лучше, чем белый цвет.

К тому же следует избегать прогулок на солнце в обед, когда излучение достигает своего пика.

Раньше мы рассказывали о главных причинах того, что кожа имеет старый вид.

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