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Кулинар раскрыла "неприятную правду" про арбузы, о которой молчат продавцы

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Среда 19 июля 2023 08:48
Кулинар раскрыла "неприятную правду" про арбузы, о которой молчат продавцы Фото: Арбузы могут накапливать в себе свинец (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Скоро в Украине настанет сезон арбузов, которые обожают многие за их свежесть и сладость. Но есть некоторые моменты, о которых малок то знает.

Всю "неприятную правду" об арбузах рассказала в Instagram кулинар Дарья Дорошкевич.

Что нужно знать об арбузах

Эти ягоды очень активно поглощают сквозь свою оболочку тяжелые металлы, например, свинец, который содержится в выхлопных газах.

"А где часто продают арбузы? Правильно, вдоль автомобильных трасс и на перекрестках дорог. Поэтому покупая арбуз в таких местах, вы дополнительно получаете еще порцию тяжелых металлов", рассказала Дарья.

Лучше всего покупать эти бахчевые в магазинах или на крытых рынках.

Три нестандартных способа выбрать хороший арбуз

  • Выбирайте арбузы желтого цвета, они обычно более сладкие, но меньшего размера
  • Попробуйте арбузы без косточки. Это продукт селекции, здесь селекционеры поработали не только над удобством поедания арбузов, но и над вкусом.
  • Покупайте арбузы удлиненной формы, выращенные в южных регионах, а лучше - в Азии.


"В ближайшие годы к сожалению херсонских арбузов будет немного. Арбузы уже начали выращивать в других регионах Украины, но самые вкусные, которые я пробовала, были арбузы из Узбекистана. Мы привыкли к узбекским дыням, но и арбузы у них вкусные и сладкие. Поэтому советую", - резюмировала эксперт.

Напомним, что Комаровский дал окончательный ответ, можно ли отравиться ранними арбузами и дынями.

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