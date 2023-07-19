Кулинар раскрыла "неприятную правду" про арбузы, о которой молчат продавцы
Скоро в Украине настанет сезон арбузов, которые обожают многие за их свежесть и сладость. Но есть некоторые моменты, о которых малок то знает.
Всю "неприятную правду" об арбузах рассказала в Instagram кулинар Дарья Дорошкевич.
Что нужно знать об арбузах
Эти ягоды очень активно поглощают сквозь свою оболочку тяжелые металлы, например, свинец, который содержится в выхлопных газах.
"А где часто продают арбузы? Правильно, вдоль автомобильных трасс и на перекрестках дорог. Поэтому покупая арбуз в таких местах, вы дополнительно получаете еще порцию тяжелых металлов", рассказала Дарья.
Лучше всего покупать эти бахчевые в магазинах или на крытых рынках.
Три нестандартных способа выбрать хороший арбуз
- Выбирайте арбузы желтого цвета, они обычно более сладкие, но меньшего размера
- Попробуйте арбузы без косточки. Это продукт селекции, здесь селекционеры поработали не только над удобством поедания арбузов, но и над вкусом.
- Покупайте арбузы удлиненной формы, выращенные в южных регионах, а лучше - в Азии.
"В ближайшие годы к сожалению херсонских арбузов будет немного. Арбузы уже начали выращивать в других регионах Украины, но самые вкусные, которые я пробовала, были арбузы из Узбекистана. Мы привыкли к узбекским дыням, но и арбузы у них вкусные и сладкие. Поэтому советую", - резюмировала эксперт.
Напомним, что Комаровский дал окончательный ответ, можно ли отравиться ранними арбузами и дынями.