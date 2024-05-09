Врач назвал топ ненужных анализов и рассказал, сколько они стоят

Очень часто украинцы сталкиваются с тем, что врач назначает ненужные анализы, которые только разлучают вас с деньгами.
Какие из них делать совершенно не нужно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дмитрия Муштина в Instagram.
Возглавляет список анализ на дисбактериоз . Надо заметить, что такого диагноза вообще не существует, а норму микробиоты никто не знает.
Кстати, он стоит примерно 460 гривен.
Анализ вирусов герпеса Эпштейна-Барр, ЦМВ и другие
В 99% случаев этот анализ вам покажет перенесенную болезнь, это не дает никакой информации, поэтому лечение не требуется.
Стоит такое "удовольствие" 1500 гривен.
Анализ крови к гельминтам
Повышение уровня может указывать на то, что у ребенка есть антитела к определенному гельминту, но не подтверждает тот факт, что они находятся сейчас.
Обходится анализ 1700 гривен.
Тест на лактозную переносимость
Этот анализ не подтверждает непереносимость. Вероятно, у ребенка может возникнуть непереносимость с возрастом, но это не факт.
Стоимость 500 грн.
Анализ пищевой аллергии
Этот тест покажет, что вы знакомы с продуктом, но не свидетельствует о том, что у вас непереносимость определенного продукта питания.
Такой анализ стоит 5000 гривен.
Какие-либо анализы перед вакцинацией ребенка делать не нужно, все патологии проявляются клинически, а не с анализами крови и мочи.
Обычно за них просят примерно 440 гривен.
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