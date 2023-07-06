Врач назвал продукты из супермаркета, которые укорачивают жизнь на 15 лет

Какие продукты считаются обработанными

Оказывается, что смузи, детские йогурты и бутерброды, купленные в магазине, классифицируются как ультра-обработанные.

Проблема заключается не в содержании жира, соли и сахара, а в том, что эти продукты содержат не только экстракты натуральных ингредиентов, что вредно для здоровья нашего кишечника. Обработанные продукты также повышают аппетит и вызывают плохое самочувствие.

Потребление этих продуктов может сократить продолжительность вашей жизни на 10 или 15 лет из-за связанных с этим рисков для здоровья.

Доктор Тим считает, что эти продукты должны продаваться с предупреждением о том, что они дешевые и их следует употреблять на свой страх и риск.

"Такие продукты заставят вас переедать суточную калорийность, вы не почувствуете себя сытым, когда съедите их, вам захочется есть больше, вы почувствуете легкую тошноту, и ваше настроение ухудшится", - отмечает эксперт.

Врач рекомендует употреблять 30 различных продуктов каждую неделю, включая орехи, семена, кофе, специи, темный шоколад, фрукты и овощи.

Доктор Спектор уверяет, что добиться этого проще, чем кажется, и это улучшит здоровье кишечника, давая больше энергии.

Для справки

Также к ультра-обработанным продуктам можно отнести: чипсы, соленые снеки и крекеры, картофель фри замороженную пиццу и другие готовые блюда многие сыры и мясные полуфабрикаты, например, сосиски, колбасу.