Лікар назвав продукти із супермаркету, які вкорочують життя на 15 років

Які продукти вважаються обробленими

Виявляється, що смузі, дитячі йогурти та бутерброди, куплені в магазині, класифікуються як ультра-оброблені.

Проблема полягає не у вмісті жиру, солі та цукру, а в тому, що ці продукти містять не лише екстракти натуральних інгредієнтів, що є шкідливим для здоров'я нашого кишечника. Оброблені продукти також підвищують апетит та викликають погане самопочуття.

Споживання цих продуктів може скоротити тривалість вашого життя на 10 або 15 років через пов'язані з цим ризики для здоров'я.

Доктор Тім вважає, що ці продукти повинні продаватися з попередженням про те, що вони дешеві та їх слід вживати на свій страх та ризик.

"Такі продукти змусять вас переїдати добову калорійність, ви не відчуєте себе ситим, коли з'їсте їх, вам захочеться їсти більше, ви відчуєте легку нудоту, і ваш настрій погіршиться", - зазначає експерт.

Лікар рекомендує вживати 30 різних продуктів щотижня, включаючи горіхи, насіння, каву, спеції, темний шоколад, фрукти та овочі.

Доктор Спектор запевняє, що добитися цього простіше, ніж здається, і це покращить здоров'я кишечника, даючи більше енергії.

Для довідки

Також до ультра-оброблених продуктів можна віднести: чіпси, солоні снеки та крекери, картопля фрі заморожену піцу та інші готові страви багато сирів та м'ясних напівфабрикатів, наприклад, сосиски, ковбасу.