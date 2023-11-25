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Врач назвал самое опасное и вредное упражнение, которое многие выполняют дома

Суббота 25 ноября 2023 06:45
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Врач назвал самое опасное и вредное упражнение, которое многие выполняют дома Названо самое вредное физическое упражнение (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Юрий Габорец

Мы часто выполняем физические упражнения дома, чтобы поддержать тело в тонусе, похудеть или просто ради регулярной нагрузки на организм. И иногда такие упражнения могут сильно навредить.

Какое физическое упражнение будет самым вредным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение врача Юрия Габорца в Instagram.

По словам специалиста, вредным упражнением может стать любое упражнение, если выполнять его неправильно. Особенно это касается нагрузок. Он напоминает, что все упражнения нужно делать правильно, иначе они могут сильно навредить.

"Помните: все есть лекарство, все есть яд. Все зависит от использования. Если неправильно делать сословную тягу, то вылезет межпозвоночная кила, например. Большая амплитуда - рвутся мышцы и сухожилия. Если выполнять ее правильно - будет только польза", – подчеркивает Юрий Габорец.

Также он отметил, что самым вредным физическим упражнением может стать то, которое вы начинаете без подготовки - это максимальная амплитуда без разминки. Это обратные отжимы, это подъем корпуса, висящий головой вниз.

"Вреднее всего - то, от чего темнеет в глазах. Всегда консультируйтесь с профессионалами, как правильно делать, и будет минимальная травма и максимум пользы", - замечает врач.

Раньше мы рассказывали о том, как делать простые упражнения для укрепления спины и поясницы дома.

А еще писали о том, какие 10 правил нужно выполнять по вечерам, чтобы похудеть быстрее.

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