Врач назвал самое опасное и вредное упражнение, которое многие выполняют дома
Мы часто выполняем физические упражнения дома, чтобы поддержать тело в тонусе, похудеть или просто ради регулярной нагрузки на организм. И иногда такие упражнения могут сильно навредить.
Какое физическое упражнение будет самым вредным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение врача Юрия Габорца в Instagram.
По словам специалиста, вредным упражнением может стать любое упражнение, если выполнять его неправильно. Особенно это касается нагрузок. Он напоминает, что все упражнения нужно делать правильно, иначе они могут сильно навредить.
"Помните: все есть лекарство, все есть яд. Все зависит от использования. Если неправильно делать сословную тягу, то вылезет межпозвоночная кила, например. Большая амплитуда - рвутся мышцы и сухожилия. Если выполнять ее правильно - будет только польза", – подчеркивает Юрий Габорец.
Также он отметил, что самым вредным физическим упражнением может стать то, которое вы начинаете без подготовки - это максимальная амплитуда без разминки. Это обратные отжимы, это подъем корпуса, висящий головой вниз.
"Вреднее всего - то, от чего темнеет в глазах. Всегда консультируйтесь с профессионалами, как правильно делать, и будет минимальная травма и максимум пользы", - замечает врач.
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