Остерегайтесь этого весеннего овоща: врачи назвали его худшим

Опасность ранней капусты

Врачи-диетологи обращают особое внимание на раннюю капусту, которая часто появляется на полках магазинов весной. Для ускорения роста и созревания этого овоща производители нередко используют значительные количества нитратов. Избыток нитратов в организме может привести к:

Отравлению

Симптомы включают тошноту, головную боль, головокружение.

Расстройства пищеварения

Это может быть боль в животе, диарея.

Влияние на сердечно-сосудистую систему

Повышенный риск для людей с хроническими заболеваниями.

Как употреблять ранние овощи весной?

Чтобы минимизировать риски, специалисты советуют:

Выбирать овощи от проверенных поставщиков

Покупайте продукцию у надежных продавцов или на рынках, где контролируется качество товаров.

Обращать внимание на внешний вид

Слишком яркий цвет, неестественный блеск или отсутствие характерного запаха могут свидетельствовать об избытке химикатов.

Отдавать предпочтение альтернативным овощам

Редис, огурцы, шпинат содержат меньше нитратов и являются более безопасными для потребления весной.

Замачивать овощи перед употреблением

Это помогает снизить уровень нитратов. Например, капусту рекомендуется замачивать в холодной воде на 20-30 минут.

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