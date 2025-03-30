Остерігайтесь цього весняного овоча: лікарі назвали його найгіршим

Небезпека ранньої капусти

Лікарі-дієтологи звертають особливу увагу на ранню капусту, яка часто з'являється на полицях магазинів навесні. Для прискорення росту та дозрівання цього овочу виробники нерідко використовують значні кількості нітратів. Надлишок нітратів в організмі може призвести до:

Отруєння

Симптоми включають нудоту, головний біль, запаморочення.

Розлади травлення

Це може бути біль у животі, діарея.

Вплив на серцево-судинну систему

Підвищений ризик для людей із хронічними захворюваннями.

Як вживати ранні овочі весною?

Щоб мінімізувати ризики, фахівці радять:

Вибирати овочі від перевірених постачальників

Купуйте продукцію у надійних продавців або на ринках, де контролюється якість товарів.

Звертати увагу на зовнішній вигляд

Надто яскравий колір, неприродний блиск або відсутність характерного запаху можуть свідчити про надлишок хімікатів.

Віддавати перевагу альтернативним овочам

Редиска, огірки, шпинат містять менше нітратів і є більш безпечними для споживання навесні.

Замочувати овочі перед вживанням

Це допомагає знизити рівень нітратів. Наприклад, капусту рекомендується замочувати у холодній воді на 20-30 хвилин.

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