Врач назвала причины, из-за которых важно сдавать анализы: что в списке

Каждый человек должен регулярно проходить обследование под названием "check-up". Это поможет сохранить здоровье и выявить скрытые заболевания на ранних стадиях их развития.
Об этом рассказала семейный врач Юлия Костенко в Instagram.
В частности, сейчас, чтобы задать такой комплекс анализов, не нужно лететь в Австрию или Швейцарию, ведь это можно сделать где угодно. Рекомендуется проходить "check-up" один раз в 1-3 года. Однако, чем старше возраст - тем чаще.
Проявление любви и заботы о себе
Важно заботиться о себе и родных и не пренебрегать симптомами болезни.
Наследственные болезни
Если у вашей семьи есть случаи хронических заболеваний, были инфаркты, инсульты, сахарный диабет и онкология, то следует проходить обследование, чтобы спасти свою жизнь.
В частности, все заболевания можно предотвратить и избежать.
Избегать дефицитов
В частности, важно правильно готовиться к беременности и проходить обследование. Даже избыток определенных витаминов может отрицательно сказаться на ребенке.
"Дефицитная" мама может родить только "дефицитного" ребенка. Взрослым с хроническими дефицитами можно жить, а вот в случае детей это может привести к внутриутробным изъянам и заболеваниям, которые потом тянутся через всю жизнь", - говорится в сообщении.
Предотвратить развитие осложнений
Врач рекомендует проводить вторичную профилактику и лечение уже имеющихся заболеваний, предотвращать развитие осложнений.
Питание
Человеку нужно разобраться с питанием, обменом белков/жиров/углеводов. Необходимо набрать или снизить вес и выявить гормональные сбои организма.
Правильная тренировка
По словам врача, важно разобраться с видами тренировок, которые подходят или не подходят человеку и правильно совмещать их с питанием.
После прохождения анализов важно обращаться к врачам, чтобы получить квалифицированную консультацию о состоянии здоровья.
Раньше врач называла ненужные анализы, на которые не нужно тратить деньги.
Также мы писали, какие популярные сиропы от кашля могут сильно навредить ребенку.