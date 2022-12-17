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Врач назвала причины, из-за которых важно сдавать анализы: что в списке

Какие анализы нужно сдавать каждому человеку (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый человек должен регулярно проходить обследование под названием "check-up". Это поможет сохранить здоровье и выявить скрытые заболевания на ранних стадиях их развития.

Об этом рассказала семейный врач Юлия Костенко в Instagram.

В частности, сейчас, чтобы задать такой комплекс анализов, не нужно лететь в Австрию или Швейцарию, ведь это можно сделать где угодно. Рекомендуется проходить "check-up" один раз в 1-3 года. Однако, чем старше возраст - тем чаще.

Причины сдать анализы

Проявление любви и заботы о себе

Важно заботиться о себе и родных и не пренебрегать симптомами болезни.

Наследственные болезни

Если у вашей семьи есть случаи хронических заболеваний, были инфаркты, инсульты, сахарный диабет и онкология, то следует проходить обследование, чтобы спасти свою жизнь.

В частности, все заболевания можно предотвратить и избежать.

Избегать дефицитов

В частности, важно правильно готовиться к беременности и проходить обследование. Даже избыток определенных витаминов может отрицательно сказаться на ребенке.

"Дефицитная" мама может родить только "дефицитного" ребенка. Взрослым с хроническими дефицитами можно жить, а вот в случае детей это может привести к внутриутробным изъянам и заболеваниям, которые потом тянутся через всю жизнь", - говорится в сообщении.

Предотвратить развитие осложнений

Врач рекомендует проводить вторичную профилактику и лечение уже имеющихся заболеваний, предотвращать развитие осложнений.

Питание

Человеку нужно разобраться с питанием, обменом белков/жиров/углеводов. Необходимо набрать или снизить вес и выявить гормональные сбои организма.

Правильная тренировка

По словам врача, важно разобраться с видами тренировок, которые подходят или не подходят человеку и правильно совмещать их с питанием.

После прохождения анализов важно обращаться к врачам, чтобы получить квалифицированную консультацию о состоянии здоровья.

Раньше врач называла ненужные анализы, на которые не нужно тратить деньги.

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