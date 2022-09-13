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Ці популярні сиропи від кашлю можуть сильно нашкодити: лікар дала список

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Вівторок 13 вересня 2022 12:12
Ці популярні сиропи від кашлю можуть сильно нашкодити: лікар дала список Фото: Сиропи від кашлю можуть бути небезпечні (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коли дитина починає кашляти, турботливі батьки хочуть в будь-яку ціну припинити цей процес якнайшвидше, боячись ускладнень. Але лікарі іншої думки і радять дати дитині покашляти і уникати різного роду відхаркувальних сиропів - вони роблять тільки гірше.

Про це розповіла педіатр, лікар-невролог Ірина Платонова.

Кому сиропи від кашлю особливо небезпечні

За словами лікаря, в дітей до 4 років такі лікарські засоби не застосовуються. Та й після 4-х років дуже рідко.

Для дітей першого року життя відхаркуючі засоби взагалі бути небезпечні

Чому відхаркуючі не варто давати дітям

Відхаркуючі засоби не зменшують кількість мокроти, а навпаки збільшують, розріджуючи її. В результаті мокроти стає багато.

Сила кашльового поштовху в дітей слабка. Вони не можуть зробити глибокий вдих і відкашляти. В результаті дихальні шляхи "топляться" в цій мокроті.

Мокрота збирається, дитина не може її відкашляти, і приєднання бактеріальної інфекції більш ймовірне.

З відхарквальними засобами дитина кашляє довше. А найгірше, коли такі засоби дають на ніч!

Як же полегшити стан дитини?

  • Створіть умови вдома (температура 15-17 градусів, вологість 50-70%).
  • У зволожувач не треба додавати ефірну олію. Вона може викликати ларингоспазм.
  • Даємо рясно і багато пити.
  • Ходіть на прогулянки.
  • Купайте дитину чи приймайте душ.
  • Зачекайте, кашель не минає за 3 дні. Нормально, якщо кашель триває до 8 тижнів!

Найвідоміші відхаркувальні препарати:

Ці популярні сиропи від кашлю можуть сильно нашкодити: лікар дала списокЦі популярні сиропи від кашлю можуть сильно нашкодити: лікар дала список

Раніше доктор Комаровський розніс популярний метод лікування застуди.

Також ми писали про лікарські засоби, які негайно треба викинути з аптечки.

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