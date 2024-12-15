Кардиолог рассказал, действительно ли контрастный душ полезен для здоровья: вся правда

Контрастный душ подразумевает чередование горячей и холодной воды. В результате такой процедуры можно повысить уровень энергии, снять стресс и извлечь много пользы для сердца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу кардиолога Олега Миронюка.

Что известно о процедуре

Иногда люди, чтобы справиться с плохим настроением, используют контрастный душ. Эта процедура предполагает чередование теплой и холодной воды, может быть не только приятной, но и полезной для здоровья, особенно для сердца.

В частности, когда вы меняете температуру воды, это заставляет сосуды то сужаться, то расширяться.

Такая "тренировка" сосудов стимулирует кровообращение, улучшает тонус сосудов и активизирует лимфатическую систему. Кроме того, этот процесс помогает активизировать обменные процессы в организме.

Как правильно принимать контрастный душ

Контрастный душ нужно начинать с горячей воды и заканчивать холодной. Сначала обливайте только ноги. Чередуйте горячую и холодную воду. Горячая вода расширяет сосуды, а холодная сужает. Под горячей водой стойте 1,5 минуты, под холодной - 40 секунд.

Поочередно направьте под струю руки, живот, спину и плечи. Не мойте голову холодной водой. Это может повысить артериальное давление.

Принимайте контрастный душ 5-7 минут. После душа хорошо разотрите тело махровым полотенцем.

Польза для сердца и сосудов

По словам кардиолога, чередование температуры тренирует сосуды и помогает снижать риск возникновения застойных явлений в кровеносной системе.

Также постепенная адаптация организма к резким температурным изменениям может способствовать укреплению сердечной мышцы.

Контрастный душ стимулирует выброс эндорфинов - гормонов счастья, что помогает снижать уровень стресса, а стресс, в свою очередь, является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Регулярные контрастные процедуры могут способствовать нормализации артериального давление, особенно если у вас есть склонность к гипертонии.

Важно, если у вас хронические заболевания сердца, перед началом практики проконсультируйтесь с врачом. Контрастный душ может оказаться полезным, но его не следует выполнять людям с определенными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Дополнительно контрастный душ помогает укреплять иммунитет, улучшает состояние кожи и дает заряд энергии на весь день.

Контрастные омовения рекомендуются людям, которым трудно просыпаться утром, ведь эта процедура отлично бодрит. Принять душ вечером можно, если нужно немного отсрочить сон. Чтобы польза для здоровья была постоянной, рекомендуется принимать контрастный душ регулярно. Начните с коротких пятиминутных омовений пару раз в неделю и постепенно увеличивайте частоту.