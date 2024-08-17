Дурной глаз: 3 действенных способа, как защититься от негатива

Что такое злой глаз

Дурной глаз - это вера, распространенная во многих культурах, что кто-то может наслать на вас неприятности или болезнь через завистливый или злой взгляда. В некоторых традициях считают, что даже животные, боги или другие мифические существа могут это сделать. Дурной глаз может вызвать не просто плохое самочувствие, но и более серьезные проблемы, включая травмы или даже смерть.

Самое коварное в этом то, что человек обычно не замечает, когда на него бросают злой взгляд. Вы можете понять, что произошло, только когда все начинает идти не так, как нужно. Также считается, что это может влиять не только на вас, но и на ваше имущество.

Люди верят, что дурной глаз чаще всего возникает из-за зависти. Те, кто выделяется своей красотой, талантом или успехом, чаще становятся его мишенью.

Откуда взялась идея дурного глаза

Идея злого глаза имеет глубокие корни, уходящие тысячелетиями назад. Эта концепция существовала в Древней Греции, Риме, а также в Средиземноморье, Центральной Америке и Западной Азии. Даже такие известные философы, как Платон и Плиний Старший, упоминали о дурном глазе в своих трудах.

Древнее свидетельство этой концепции происходит из Месопотамии, существовавшей более 5000 лет назад на территории современных Ирака, Турции и Сирии. Со временем из-за миграции народов это суеверие распространилось в Северной Европе и Америке.

Амулеты

Самый распространенный способ защититься от негативного влияния - это амулет, известный как Назар. Скорее всего, вы видели их раньше, поскольку эти амулеты стали популярны не только в традиционных культурах, но и в современном мире.

Традиционно такие амулеты синего цвета имеют форму глаза. Интересно, что сначала такую окраску выбирали не из-за магических свойств, а потому, что синий цвет был самым доступным и простым для изготовления.

Различные религии и культуры также имеют свои версии амулетов от дурного глаза. К примеру, на Ближнем Востоке популярен амулет хамса, который выглядит как глаз в центре ладони. Этот символ особенно распространен в иудаизме и исламе.

Принцип работы таких амулетов базируется на идее "подобное отталкивает подобное". То есть, если злой глаз "встречается" с амулетом, он нейтрализуется. Это напоминает фразеологизм "глаз за глаз".

Кристаллы

Кристаллы являются отличным средством для защиты от дурного глаза. Не каждый кристалл хорош для этого типа защиты, но существуют универсальные варианты, подходящие каждому:

Черный обсидиан помогает избавиться от негативной энергии и способствует любви к себе

помогает избавиться от негативной энергии и способствует любви к себе Содалит создает чувство покоя и эмоционального равновесия

создает чувство покоя и эмоционального равновесия Лабрадорит защищает ауру и помогает чувствовать себя заземленным

защищает ауру и помогает чувствовать себя заземленным Тигровый глаз защищает вас от вреда и проклятий.

Эти кристаллы можно носить с собой или размещать у дверей и окон в вашем доме. Также их можно использовать во время медитации, чтобы лучше сосредоточиться на защите и не допустить воздействие негативной энергии.

Ритуал очищения

Если вы чувствуете отрицательную энергию вокруг себя, но не уверены, что стали жертвой дурного глаза, очистить вашу ауру поможет специальный ритуал. Этот процесс похож на очищение пространства, но сосредоточен на вашей собственной энергии.

Для начала подготовьте чистое место, где можно провести ритуал. Вам понадобится пучок шалфея, способ его зажечь (спички или зажигалка), и что-то для сбора пепла (традиционно используется морская раковина). Важно открыть окно, чтобы отрицательная энергия могла выйти из помещения.

Закройте глаза и сфокусируйтесь на своем намерении очистить ауру от негатива. Выберите мантру, которую будете повторять во время ритуала, что-то вроде "Я отпускаю весь негатив" или "Я освобождаю себя от плохих влияний".

Когда будете готовы, зажгите шалфей, дайте ему погореть 20-30 секунд, после чего потушите огонь, чтобы остался только дым. Встаньте, расставив ноги, и начните очищение со ступней. Держите шалфей подальше от тела и наблюдайте, как дым рассеивает отрицательную энергию, когда вы продвигаетесь вверх по телу.