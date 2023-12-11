"Едва не потеряла все, что имею": известная блогерша пожаловалась на lifecell

Известная украинская блогерша Александра Петрайчук, рассказывающая об отношениях и секретах страсти, публично пожаловалась на оператора мобильной связи lifecell. Она заявила, что едва не потеряла доступ к своим страницам в соцсетях. Кроме того, неизвестные хотели завладеть ее деньгами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories в Instagram блогерши.

С чего все началось

"Попала в очень неприятную ситуацию. Из-за которой едва не потеряла все, что имею", - рассказала Петрайчук.

Как оказалось, она хотела изменить параметры в своем Telegram-канале, но для этого ей потребовался старый номер, которым она уже не пользовалась. Тогда блогерша решила позвонить мобильному оператору, чтобы восстановить возможность пользоваться именно тем номером.

"Я звоню на официальный сайт, через номер 0800. Там берет трубку оператор "Лайф", - отметила Петрайчук.

Петрайчук попала в неприятную ситуацию (скриншоты)

Оказалось, что восстановить номер непросто. Блогерша не смогла это сделать с первого раза, а потому решила подождать, чтобы потом поехать в офис оператора. Впрочем, после этого она начала получать странные SMS и звонки. Неизвестные пытались получить доступ к онлайн-банкингу Петрайчук и завладеть ее соцсетями.

"На следующий день, утро воскресенья у нас началось с того, что на тот номер, который я сказала, и на мой номер начали сыпаться звонки. Израиль, соседи наши в кавычках, из lifecell что-то там писали. Какие-то коды. И причем все коды сыпятся на "инсту" мою, и на "приват", везде. Вопрос: я звонила официальному оператору "Лайф"... Делайте выводы", - отметила блогер.

Блогерша пожаловалась на lifecell (фото: instagram.com/petraichuk_sasha)

Чем все закончилось

Затем Петрайчук поехала восстанавливать номер, но ей не удалось это сделать даже со второй попытки. Впрочем, ситуацию спасло то, что блогерша хранит все телефоны, которыми пользовалась в прошлом. На одном из них был доступ к управлению аккаунтами, к которым был привязан старый номер.

Впрочем, ситуация возмутила Петрайчук. Она отметила, что не знает, кто пытался "взломать" ее аккаунты. Но блогерша заметила странное совпадение.

Петрайчук об инциденте с мобильным оператором (скриншоты)

"Смотрите и делайте выводы. Если вы звоните официальному оператору, то может так случиться, что на следующий день вам будут звонить с какими-то паролями... Этот разговор записывался. Возможно, слушающий эти разговоры имеет доступ к этим разговорам. Возможно, оператор" , - сказала блогерша.

"Возможно, у кого есть доступ к этой базе, этого оператору. Возможны разные варианты, но такие совпадения, особенно когда мне приходит первое сообщение от lifecell", - добавила она.