Немає нічого небезпечного: Комаровський зруйнував черговий міф про дитячий раціон

Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський поділився важливими порадами

Лікар Євген Комаровський розповів батькам, що необхідно знати про дитячий раціон, а також розвіяв популярний міф. Відповідний пост експерт опублікував в соціальній мережі Instagram.

Організму дитини з ранніх років потрібно якомога більше поживних речовин і вітамінів. Для нормального росту та розвитку в раціон малюка повинні входити не тільки молоко, овочі, фрукти, каші, але й м'ясо.

Комаровський вважає, що свинину також можна давати дитині, незважаючи на поширений міф про те, що даний продукт може завдати шкоди незміцнілому організму.

"Якщо ваша релігія дозволяє вам їсти свинину, їжте на здоров'я. Тут нічого небезпечного, шкідливого немає. Якщо дитина хоче їсти м'ясо, якщо у вас є доступ до якісної помірної жирності свинині, дитині можна давати", - зазначив лікар.

Євген Комаровський про свинину в дитячому раціоні (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що Комаровський розповів, чи можна гуляти при ГРВІ.

Раніше ми писали, Євген Комаровський розповів, чи можна зашкодити дитині частим промиванням носа фізіологічним розчином.

А також про те, що доктор Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.