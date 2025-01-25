Лидер "Бумбокса" красноречивым фото ответил, почему не выпускает новые песни

Что на этот раз рассказал музыкант

Хлывнюк в своем блоге обнародовал кадр, с помощью которого ответил, почему не выпускает новые песни.

"Ой, а я вас не узнала, а где вы исчезли, почему не выпускаете новых песен?" - написал Андрей, вероятно, имея в виду, что недавно он встретился с какой-то поклонницей, и та задала ему подобный вопрос.

Ответить на это артист решил красноречивым фото. На снимке можно увидеть его военное снаряжение и оружие. Таким образом звезда дал понять слушателям, на чем он сейчас сосредоточен больше всего.

Андрей Хлывнюк показал фото со службы (фото: instagram.com/andriihorolski)

Что известно о службе Андрея Хлывнюка

В начале января исполнитель также выходил на связь в сети и рассказывал о том, что сейчас стоит на защите Херсонщины. Он акцентировал и продолжает акцентировать внимание на необходимости поддержки украинских военных, и призывает всегда участвовать в сборах для приобретения всего необходимого.

В начале полномасштабной российско-украинской войны Хлывнюк был бойцом подразделения патрульной полиции "София", который сейчас занимается боевыми и гуманитарными операциями. Позже лидер "Бумбокса" делился, что стал оператором ударного дрона, а его экипаж занимается аэроразведкой и выполнением других, связанных с этим, боевых задач.

В июле 2022 года музыкант создал собственный благотворительный фонд, основная цель которого - гуманитарные инициативы и обеспечение украинских воинов FPV-дронами и ударными беспилотниками.

Кроме того, в своих интервью звезда отмечал, что не воюет на передовой. Специфика его работы заключается в работе на второй линии.

Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Концертная деятельность

В Украине Хлывнюк практически не дает концертов. Только летом прошлого года он выступил на музыкальном фестивале "Атлас Уикенд" впервые за время полномасштабной войны. После этого ни о каких других своих концертах в родной стране исполнитель не сообщал. Однако иногда он выступает за рубежом, чтобы таким образом закрывать сборы и поддерживать украинских военных.

Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)