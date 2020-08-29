ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Пільги на оплату ЖКГ будуть змінюватися: у Кабміні зробили важливе уточнення

Субота 29 серпня 2020 11:57
Пільги на оплату ЖКГ будуть змінюватися: у Кабміні зробили важливе уточнення
Пільги на оплату послуг ЖКГ (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У Кабміні зробили пояснення стосовно двох принципів надання пільг

Пільги на оплату послуг ЖКГ в Україні існують у двох варіантах – готівковому і безготівковому. У Міністерстві соціальної політики вирішили уточнити, як саме вони працюють і що потрібно знати, щоб не втратити "готівкові" пільги.

За словами заступники міністра соціальної політики Віталій Музиченко, спосіб отримання пільг залежить від того, як справно одержувач оплачує комунальні рахунки. Про це він заявив під час ефіру на телеканалі "Україна 24", відповідаючи на питання телеглядачки.

Як розповідає українка, яка зателефонувала в студію, їй переказували гроші за пільги на картку, а потім скасували це, посилаючись на заборгованість жінки.

"Справді, 373 постанова ще минулого року ввела принцип надання пільг на оплату послуг ЖКГ в грошовій формі, яка буває двох видів: готівкова, коли люди отримують готівку разом з пенсією. Інша форма - безготівкова, коли міністерство перераховує гроші на Ощадбанк, а Ощадбанк вже проводить розрахунки з підприємствами-постачальниками послуг", - прокоментував Музиченко.

За його словами, особливість полягає в тому, що до кінця опалювального періоду, тобто до квітня 2020 року, діяла та форма, яку обирав пільговик.

"З травня дійсно робиться запит на кожне підприємство-постачальника послуг, і аналізується, чи платив пільговик, який отримував готівку, свої комунальні послуги. Якщо він це робив справно, то він надалі отримує готівкові виплати, якщо є прострочена заборгованість, то ухвалюється рішення про переведення цієї пільги у безготівкову форму. Якщо заявник здійснить оплату своїх боргів, він має можливість звернутися з заявою і знову повернути готівкову форму", - пояснив Музиченко.

Нагадаємо, що раніше Раді рекомендували не надавати пільги поліцейським на сплату комуналки. Пільги пропонувалося встановити певним категоріям працівників поліції.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні боржників з оплати ЖКГ можуть обмежити право виїзду за кордон: у ВР зареєстрували відповідний законопроєкт №3613, а Міністерство розвитку громад і територій надало по ньому роз'яснення.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЖКХльготыкоммунальные платежи
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся