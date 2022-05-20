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Оформити інвалідність під час війни та отримати виплати стало легше: що змінилося

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П'ятниця 20 травня 2022 08:59
Оформити інвалідність під час війни та отримати виплати стало легше: що змінилося Фото: Як оформити інвалідність під час війни (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Під час воєнного стану українцям спростили процедуру отримання та продовження інвалідності.

Про це розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України.

Що спростили

Щоб отримувати соціальні виплати особам з інвалідністю проходити повторний огляд для підтвердження інвалідності не потрібно.

Термін проходження повторного огляду переноситься на строк не пізніше шести місяців після припинення/скасування дії воєнного стану.

Протягом дії воєнного стану та через шість місяців після його припинення /скасування українці мають право звертатися до МСЕК для встановлення інвалідності заочно і незалежно від місця проживання або перебування.

Лікарі не мають права вимагати у пацієнтів прибути безпосередньо на повторний огляд під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, що медико-соціальна експертиза для встановлення групи інвалідності проводитиметься за направленням від закладу охорони здоров'я (форма 088/о) після проведення діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів, а також за наявності відомостей, які підтверджують порушення функцій організму, зумовлених захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами.

Діти та дорослі можуть отримувати наступні виплати без проходження повторного огляду ЛКК або МСЕК:

  • соціальні виплати;
  • реабілітаційні послуги та допоміжні засоби;
  • засоби інконтиненції;
  • освітні послуги;
  • відповідні пільги.

Інформацію про роботу медзакладів та надання медичної допомоги ви можете отримати за номером 1677.

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